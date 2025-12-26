Трамп неоднозначно высказался о Зеленском и его мирном плане.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп неоднозначно высказался о мирном плане из 20 пунктов, с которым его должен ознакомить украинский президент Владимир Зеленский.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Глава Белого дома фактически назначил сам себя конечным "арбитром" любого мирного соглашения между Украиной и Россией. Об этом пишет издание Politico.

"У Зеленского ничего не будет, пока я не одобрю... Посмотрим, что у него будет", – сказал Трамп журналистам.

Вместе с тем, впоследствии он заявил, что надеется на продуктивную встречу в выходные, кроме того, планирует поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Я думаю, что с ним все будет хорошо. Я думаю, что с Путиным все будет хорошо", – добавил Дональд Трамп.

Как сообщал портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп может приехать в Украину, чтобы поддержать мирное соглашение по завершению войны.

Украина сейчас продолжает активные контакты с действующей администрацией США по обсуждению мирного урегулирования, заявил президент Владимир Зеленский. В частности, сам президент и его представители ведут активные переговоры с американскими спецпосланниками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Обсуждаются преимущественно новые идеи о форматах, графиках и шагах, которые могут приблизить реальный мир в Украине, а также детали подготовки документов.

Издание "Комментарии" также писало, что в Москве заявили о "приближении" в ходе переговоров к решению для завершения войны в Украине. Об этом сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, цитируемый российскими СМИ. В то же время, по его словам, распространенный Украиной план урегулирования из 20 пунктов "радикально отличается" от того, что Россия обсуждает с США.