Трамп готує Путіну несподіваний подарунок: чого вимагають від України

Українська делегація провела один день переговорів зі США, замість двох запланованих. Офіційно американська сторона пояснила, що у перший день був настільки інтенсивний, що продовження не було потрібно.

Україна-США. Фото з відкритих джерел

Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович зазначив, що за словами українських високопосадовців, планували обговорити енергетичне перемир'я з Росією, припинення ударів у Чорному морі.

“Натомість американці повідомили, що Трамп готується пом'якшити санкції проти російського дизеля. І натякнули, що можуть припинити поставки розвідданих Україні, якщо Зеленський і надалі (вони все зводять персоніфіковано до Зеленського)... Україна і надалі буде завдавати ударів по російських НПЗ. І склалося таке враження у нашої делегації, що просто намагаються виставити Україну винною у зриві цих переговорів”, — пояснив Рейтерович.

Експерт припустив, що американці планували запропонувати Росії набагато більше поступок, ніж навіть ті, які Трамп зробив потім.

“Зокрема, серед пропозицій було — розморозити активи, дозволити продаж частки Лукойла, експорт калію з Білорусі в обмін на часткове перемир'я. При цьому дуже показовим є те, що розморозити активи пропонували ще до фактичного перемир'я, тобто зробити крок на випередження. Тобто спочатку росіянам дати бонус, а потім вже на основі цього бонусу Росія повинна була б погодитися на якесь обмежене перемир'я”, — пояснив експерт.

Однак американська сторона не говорила про гарантії того, що РФ буде дотримуватися домовленостей, а не скористається можливістю, приміром, вивести чи перевести розблоковані активи, зазначив Рейтерович. На його думку, американці ці моменти навіть між собою не проговорювали і діяли ситуативно.

“Оскільки Україна вимагала певних гарантій безпеки і додаткової військової допомоги, то перемовини в цьому питанні фактично зайшли у глухий кут”, — зауважив експерт.

Також, зазначив він, ця проблема з дизельним паливом насправді нікуди не поділася. Експерт зазначив, що є ще історія з танкером, який, рухається у бік США.

“До кінця ще не зрозуміло, що конкретно він везе, але ми це дізнаємося вже скоро. Якщо це буде нафта, то виходить, що Трамп з Путіним домовлявся про це набагато раніше, ніж це було озвучено. І тоді це відверто недружній крок зі сторони Сполучених Штатів Америки”, — підкреслив експерт.

Рейтерович зауважив, що угода з РФ не надто вплине на ситуацію з дизелем в США.

“Виглядає поки все це як історія відвертого тиску саме на Україну, оскільки Трамп вважає, що на Україну натиснути простіше, ніж на Росію. Якимось чином закінчити війну і таки і продати це вже, власне, як велику перемогу президента Сполучених Штатів Америки. Але чи вийде, ну, Трампа це зробити? Ну, питання насправді відкрите”, — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Зеленський заявив про вибори президента.