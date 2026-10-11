Трамп готовит Путину неожиданный подарок: чего требуют от Украины

Украинская делегация провела один день переговоров с США вместо двух запланированных. Официально американская сторона объяснила, что в первый день был настолько интенсивный, что продолжения не требовалось.

Украина-США. Фото из открытых источников

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович отметил, что по словам украинских чиновников, планировали обсудить энергетическое перемирие с Россией, прекращение ударов в Черном море.

"Вместо этого американцы сообщили, что Трамп готовится смягчить санкции против российского дизеля. И намекнули, что могут прекратить поставки разведданных Украине, если Зеленский и дальше (они все сводят персонифицировано к Зеленскому)... Украина и дальше будет наносить удары по российским НПЗ. И создалось такое впечатление у нашей делегации, что просто пытаются выставить Украину виновной в срыве этих переговоров”, — пояснил Рейтерович.

Эксперт предположил, что американцы планировали предложить России гораздо больше уступок, чем даже те, которые Трамп совершил потом.

"В частности, среди предложений было — разморозить активы, разрешить продажу доли Лукойла, экспорт калия из Беларуси в обмен на частичное перемирие. При этом очень показательно то, что разморозить активы предлагали еще до фактического перемирия, то есть сделать шаг на опережение. То есть, сначала россиянам дать бонус, а потом уже на основе этого бонуса Россия должна была бы согласиться на какое-то ограниченное перемирие”, — пояснил эксперт.

Однако американская сторона не говорила о гарантиях того, что РФ будет соблюдать договоренности, а не воспользуется возможностью, например, вывести или перевести разблокированные активы, отметил Рейтерович. По его мнению, американцы эти моменты даже между собой не проговаривали и действовали ситуативно.

"Поскольку Украина требовала определенных гарантий безопасности и дополнительной военной помощи, то переговоры по этому вопросу фактически зашли в тупик", — отметил эксперт.

Также, отметил он, эта проблема с дизельным топливом действительно никуда не делась. Эксперт отметил, что есть еще история с танкером, который двигается в сторону США.

"До конца еще не понятно, что конкретно он везет, но мы это узнаем уже скоро. Если это будет нефть, то выходит, что Трамп с Путиным договаривался об этом гораздо раньше, чем это было озвучено. И тогда это откровенно недружественный шаг со стороны Соединенных Штатов Америки", — подчеркнул эксперт.

Рейтерович отметил, что соглашение с РФ не повлияет на ситуацию с дизелем в США.

"Выглядит пока все это как история откровенного давления именно на Украину, поскольку Трамп считает, что на Украину надавить проще, чем на Россию. Каким-то образом закончить войну и таки и продать это уже, собственно, как великую победу президента Соединенных Штатов Америки. Но получится ли, ну, Трампа это сделать? Ну, вопрос действительно открытый”, — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Зеленский заявил о выборах президента.