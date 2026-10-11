Зеленський заявив про вибори: яку умову висунув

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність провести вибори.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

“Україна проведе вибори у разі згоди Путіна на 60-денне перемир’я”, — Зеленський, пише “РБК-Україна”.

Глава держави зауважив, що влада прийме будь-який вибір нашого українського народу. Однак, наголосив, якщо Трамп хоче виборів — треба перемир'я на 2 місяці.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент США Дональд Трамп зробив декілька гострих заяв щодо президента України Володимира Зеленського.

За словами американського лідера Зеленський “хоче створювати проблеми всьому світу”.

“Зеленський міг багато разів урегулювати цю війну, але вирішив цього не робити. Ми сказали йому: можете робити з Росією що завгодно, тільки не атакуйте нафтопереробні заводи. Зеленський хоче створювати проблеми всьому світу й нашим фермерам. Йому краще, чорт забирай, припинити це”, — заявив Трамп.

За його словами, Зеленському слід було укласти угоду ще два роки тому. “Я думаю, що Росія хотіла б укласти угоду. Ми вже неодноразово обговорювали це, але Росія хоче укласти угоду. Однак, як я вже казав, це питання можна було вирішити багато разів. Але з якоїсь причини Зеленський не хоче укладати угоду”, — заявив Трамп.

Він зазначив, що якщо подивитися на співвідношення сил, то на одному боці на мільйони солдатів більше, ніж на іншому.

“Думаю, було б розумно, якби він уклав угоду два роки тому. Йому було б набагато… він опинився б у набагато кращому становищі. Два роки тому він міг укласти значно вигіднішу угоду. Президент Путін дуже хоче досягти врегулювання. І послухайте, він вивільняє великі обсяги нафти для світового ринку. Добре? І це, до речі, добре. До того ж за дуже низькою ціною”, — зауважив президент США.

Також Трамп заявив, що Україні потрібно обрати нового президента.