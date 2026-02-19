Тільки "православіє": за намаз із відкритими дверима – штраф і депортація з Росії

У Росії черговий релігійний скандал – громадянина Узбекистану оштрафували на 30 тисяч рублів і постановили примусово видворити з країни через здійснення щоденного намазу в кімнаті гуртожитку. Про це повідомляють російські регіональні медіа, а також турецьке видання Yeni Şafak.

У Росії громадянина Узбекистану оштрафували та видворили за п’ятиразову молитву в гуртожитку

Рішення ухвалив Нижньовартовський районний суд Ханти-Мансійського автономного округу. За матеріалами справи, чоловік здійснював п’ятиразову молитву у своїй кімнаті, проживаючи в гуртожитку підприємства, де працював вахтовим методом. Двері під час намазу були відчинені.

Суд кваліфікував ці дії як "публічну місіонерську діяльність", аргументуючи це тим, що молитву могли бачити всі охочі. Додатковими підставами стали твердження про те, що чоловік зберігав релігійну літературу у "вільному доступі" та розповідав іншим мешканцям гуртожитку про своє віросповідання.

Суд спирався, зокрема, на свідчення двох осіб – комендантки гуртожитку, яка сповідує православ’я, та сусіда по кімнаті. Вони підтвердили, що "релігійні обряди проходили на загальний огляд".

Ім’я чоловіка – Абдугоффор Абдубокієв. Він є громадянином Узбекистану та працював у регіоні на умовах вахтового методу. У матеріалах справи наголошується, що намаз здійснювався в житловому приміщенні, однак через відчинені двері це було розцінено як публічну дію.

Формально суд застосував норми російського законодавства, які регулюють місіонерську діяльність. Проте правозахисники неодноразово звертали увагу на те, що в подібних випадках виникає питання пропорційності покарання та трактування приватної релігійної практики як публічного порушення.

Ситуація набула резонансу на тлі дискусій про свободу совісті в Росії. Конституційно держава декларує світський характер, однак практика застосування законодавства в релігійній сфері часто викликає гострі суперечки.

Фактично намаз у власній кімнаті гуртожитку був прирівняний до місіонерської діяльності, що передбачає адміністративну відповідальність для іноземних громадян аж до депортації. Штраф у 30 тисяч рублів став додатковим покаранням.

