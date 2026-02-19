Папа Римський не підтримав участь у Peace Council Дональда Трампа – Ватикан наполягає на центральній ролі ООН

Ватикан офіційно відмовився від участі у так званій "Раді миру", ініційованій президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє Reuters. У Святому Престолі наголосили, що ключову роль у врегулюванні глобальних криз має відігравати Організація Об’єднаних Націй, а не новостворені політичні формати.

Ватикан проти ініціативи Трампа: Папа Римський відмовився від «Ради миру» та зробив ставку на ООН

Державний секретар Ватикану П'єтро Паролін заявив журналістам, що Папа Римський має низку серйозних застережень щодо цієї ініціативи, тому "не братиме участі". За його словами, існують критичні питання, які потребують розв’язання перед тим, як подібні структури можуть претендувати на легітимність у міжнародному просторі.

"Одне з питань занепокоєння полягає в тому, що на міжнародному рівні саме ООН має насамперед розв’язувати ці кризові ситуації", – наголосив Паролін. Фактично Ватикан дав зрозуміти, що не підтримує спроби створення альтернативних центрів глобального управління, які можуть дублювати або підміняти існуючі міжнародні механізми.

Що відомо про "Раду миру"

Минулого року США разом з країнами-посередниками підписали угоду щодо припинення вогню в Сектор Гази. У межах цієї домовленості була представлена "Рада миру", покликана здійснювати стратегічний нагляд, мобілізувати міжнародні ресурси та забезпечувати підзвітність у процесі переходу Гази від конфлікту до стабільності та розвитку. Ідея передбачає формування структури, яка контролюватиме відбудову та безпекові процеси після завершення бойових дій.

У Вашингтоні розглядають можливість розширення формату "Ради миру" на Україну та Венесуелу. Водночас низка західних і арабських дипломатів висловили занепокоєння, що адміністрація Трампа розглядає цю ініціативу як потенційну альтернативу або навіть заміну ООН.

А адміністрація Трампа нібито пропонує країнам, які прагнуть постійного членства у новій структурі, зробити внесок у розмірі 1 мільярд доларів. Цей фінансовий аспект також викликав дискусії щодо прозорості та механізмів підзвітності майбутньої ради.

Наразі понад 20 країн заявили про готовність приєднатися до ініціативи. Серед запрошених – Володимир Путін та Олександр Лукашенко. Водночас низка європейських держав уже відмовилися від участі. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що також отримав запрошення, однак зазначив, що йому складно уявити участь України у форматі, де присутні Путін і Лукашенко.

Таким чином, рішення Ватикану має не лише дипломатичне, а й концептуальне значення. Святий Престол чітко сигналізує про підтримку багатостороннього підходу через міжнародно визнані інституції, наголошуючи, що глобальні конфлікти повинні вирішуватися в межах усталених механізмів міжнародного права.

