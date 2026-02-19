Только "православие": за намаз с открытой дверью – штраф и депортация из России

В России очередной религиозный скандал – гражданина Узбекистана оштрафовали на 30 тысяч рублей и постановили принудительно выдворить из страны из-за ежедневного намаза в комнате общежития. Об этом сообщают российские региональные медиа, а также турецкое издание Yeni Şafak .

В России гражданина Узбекистана оштрафовали и выдворили за пятикратную молитву в общежитии

Решение принял Нижневартовский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа. По материалам дела, мужчина совершал пятикратную молитву в своей комнате, проживая в общежитии предприятия, где работал вахтовым методом. Дверь во время намаза была открыта.

Суд квалифицировал эти действия как "публичную миссионерскую деятельность" , аргументируя это тем, что молитву могли видеть все желающие. Дополнительными основаниями стали утверждения о том, что мужчина хранил религиозную литературу в свободном доступе и рассказывал другим жителям общежития о своем вероисповедании.

Суд опирался, в частности, на показания двух лиц – исповедующей православие комендантки общежития и соседа по комнате. Они подтвердили, что "религиозные обряды проходили во всеобщее обозрение".

Имя мужчины – Абдугоффор Абдубокиев. Он гражданин Узбекистана и работал в регионе на условиях вахтенного метода. В материалах дела отмечается, что намаз осуществлялся в жилом помещении, однако через открытую дверь это было расценено как публичное действие.

Формально трибунал применил нормы русского законодательства, регулирующие миссионерскую деятельность. Однако правозащитники неоднократно обращали внимание на то, что в подобных случаях возникает вопрос о пропорциональности наказания и трактовки частной религиозной практики как публичного нарушения.

Ситуация приобрела резонанс на фоне дискуссий о свободе совести в России. Конституционно государство декларирует светский характер, однако практика применения законодательства в религиозной сфере часто вызывает острые споры.

Фактически намаз в собственной комнате общежития был приравнен к миссионерской деятельности , что предусматривает административную ответственность для иностранных граждан вплоть до депортации. Штраф в 30 тысяч рублей стал дополнительным наказанием.

