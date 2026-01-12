Тернопольскую ОВА возглавил бывший военный: что известно о Тарасе Пастухе

Президент Владимир Зеленский назначил нового председателя Тернопольской областной военной администрации.

Тарас Пастух. Фото: из открытых источников

Им стал Тарас Пастух, с февраля 2025 года являвшийся заместителем начальника ОВА. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

"Назначить Пастуха Тараса Тимофеевича главой Тернопольской областной государственной администрации", – говорится в документе.

Известно, что Тарасу Пастуху 47 лет он родился в Тернополе. В 2008-2010 годах был председателем Бучачской районной государственной администрации, а в 2006-2009 — депутатом Тернопольского областного совета.

В 2014 году избран в Верховную Раду восьмого созыва, представлял 163-й округ с центром в Тернополе, входил во фракцию "Самопомощь".

С 2014 года добровольцем присоединился к рядам ВСУ, служил в разведывательной роте 128-й горнопехотной бригады.

После полномасштабного вторжения РФ Тарас Пастух снова присоединился к 128-й бригаде. В июле 2022 года получил тяжелое ранение в результате подрыва на противотанковой мини, ему ампутировали часть конечности.

Новый глава Тернопольской ОВА женат, воспитывает четырех детей.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении новых руководителей четырех областных военных администраций. Речь идет о Полтавской, Черновицкой, Винницкой и Днепропетровской ОВА.

Начальницей Винницкой ОВА назначена Наталья Заболотная, руководителем Днепропетровской ОВА стал Александр Ганжа. Полтавскую ОВА возглавил Виталий Дьяковнич. А главой Черновицкой ОВ стал Руслан Осипенко.

Ранее издание "Комментарии" писало, что президент Украины Владимир Зеленский избежал конкретики о возможном новом назначении для бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, ограничившись двумя словами. Зеленский во время общения с журналистами получил вопрос, рассматривается ли для экс-главы МИД Дмитрия Кулебы новая должность в команде президента. На это он ответил коротко: "Не скажу".