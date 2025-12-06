Танкер під обстрілом і фінал співпраці з РФ: турецький флот виходить із гри

У світі, де морські маршрути стали лініями фронту, навіть бізнеси, які роками залишались осторонь великої політики, сьогодні не можуть дозволити собі нейтралітет. Турецька судноплавна компанія Besiktas Shipping оголосила, що припиняє будь-яке співробітництво з Росією — через ризики, які вже загрожують не тільки товарам, а й життю екіпажів. Про це повідомляє Reuters.

Турецький танкер Mersin, що зазнав вибухів біля узбережжя Сенегалу — після інциденту компанія Besiktas Shipping оголосила про розрив з РФ

Рішення компанії стало реакцією на інцидент, який міг завершитися трагедією. Танкер Mersin, що належить Besiktas, зазнав чотирьох зовнішніх вибухів, коли стояв на якорі біля берегів Сенегалу. Вибуховою хвилею було пошкоджено корпус, вода потрапила в машинне відділення, але, на щастя, екіпаж залишився неушкодженим.

Для Besiktas це стало останньою краплею. Хоча компанія завжди дотримувалась міжнародних санкцій, цього разу вона відкрито визнала: ризики стали неприйнятними.

"Безпека екіпажів — понад усе. У нинішніх умовах ми не можемо наражати наших людей на небезпеку заради прибутку", — йдеться в офіційній заяві.

Вибухи на танкері не є ізольованим випадком. За останні тижні з’явилося кілька повідомлень про атаки на російські судна в Чорному морі, зокрема на танкери з "тіньового флоту", який працює в обхід санкцій. Це не лише зриває поставки, а й створює загрозу екологічної катастрофи: пошкоджені судна можуть стати джерелом розливів палива в акваторіях.

Туреччина, як одна з морських держав регіону, б'є на сполох: атаки на морі створюють серйозну загрозу безпеці Чорного моря. Анкара вже підняла питання захисту енергетичних та судноплавних маршрутів.

Besiktas Shipping — не останній гравець на ринку. Її рішення може стати сигналом для інших міжнародних компаній, що ринки, пов'язані з РФ, несуть надто велику небезпеку.

