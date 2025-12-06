Амністія не допоможе: МКС не зніме ордер на арешт Путіна навіть за умовами мирного договору Трампа

Проєкт мирної угоди, в якому йшлося про можливу амністію фігурантам воєнних злочинів, зокрема президенту Росії Володимиру Путіну, не змусив Міжнародний кримінальний суд переглянути свою позицію. Про це повідомляє Euronews.

Підозрюваний у злочинах проти людяності — ордер на арешт Путіна залишається чинним

У п’ятницю в МУС заявили, що навіть після досягнення політичних домовленостей, які передбачатимуть повну амністію, ордери на арешт Путіна та ще п’яти посадовців РФ залишаться чинними. Для призупинення їх дії необхідна окрема резолюція Ради Безпеки ООН, яка наразі є малоймовірною.

"Якщо буде мирна угода, це політичний процес для Ради Безпеки. Але для нас — це не скасовує правосуддя", — зазначила заступниця прокурора МКС Нажат Шамім Хан.

У МКС підкреслили: навіть якщо буде зроблена тимчасова перерва, це не означає зупинку провадження. Суд діє на основі Римського статуту, і жодні політичні поступки не здатні автоматично анулювати ордер.

Хан наголосила, що прагнення до справедливості має супроводжувати будь-які мирні ініціативи. Без відповідальності не може бути сталого миру.

Нагадаємо, в березні 2023 року МКС видав ордер на арешт Володимира Путіна у справі про незаконну депортацію українських дітей. Також були підписані ордери ще проти п’яти представників РФ.

Документи МКС визнають у 123 країнах світу. Тож у разі прибуття Путіна на їхню територію — він може бути затриманий.

Контекстом для відмови скасувати ордер стала інформація про участь зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера у контактах з Москвою, а також заяви російських чиновників про мирну угоду. Але українські військові наголошують: ці переговори — лише ширма для тиску. На фронті РФ продовжує інтенсивні бойові дії, не демонструючи готовності до справжнього діалогу.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що імпорт російської нафти до Індії може знизитись до мінімального рівня майже за чотири роки вже на початку 2026 року.