В мире, где морские маршруты стали линиями фронта, даже бизнесы, годами остававшиеся в стороне от большой политики, сегодня не могут позволить себе нейтралитет. Турецкая судоходная компания Besiktas Shipping объявила, что прекращает любое сотрудничество с Россией из-за рисков, которые уже угрожают не только товарам, но и жизни экипажей. Об этом сообщает Reuters .

Турецкий танкер Mersin, пострадавший от взрывов у берегов Сенегала — после этого компания Besiktas Shipping прекратила работу с РФ

Решение компании явилось реакцией на инцидент, который мог завершиться трагедией. Танкер Mersin , принадлежащий Besiktas, подвергся четырем внешним взрывам , когда стоял на якоре у берегов Сенегала. Взрывной волной был поврежден корпус, вода попала в машинное отделение, но к счастью экипаж остался невредимым.

Для Besiktas это стало последней каплей. Хотя компания всегда соблюдала международные санкции, на этот раз она открыто признала: риски стали неприемлемыми .

"Безопасность экипажей — больше всего. В нынешних условиях мы не можем подвергать наших людей опасности ради прибыли", — говорится в официальном заявлении.

Взрывы на танкере не являются изолированным случаем. За последние недели появилось несколько сообщений об атаках на российские суда в Черном море, в том числе на танкеры из "теневого флота", работающего в обход санкций. Это не только срывает поставки, но и создает угрозу экологической катастрофы : поврежденные суда могут стать источником разливов топлива в акваториях.

Турция, как одно из морских государств региона, бьет тревогу : атаки на море создают серьезную угрозу безопасности Черного моря. Анкара уже подняла вопросы защиты энергетических и судоходных маршрутов.

Besiktas Shipping – не последний игрок на рынке. Ее решение может стать сигналом для других международных компаний , что рынки, связанные с РФ, несут слишком большую опасность.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал , что МКС не снимет ордер на арест Путина даже по условиям мирного договора Трампа.