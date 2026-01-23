logo_ukra

«Світу вистачило клоунів»: МЗС Ірану різко відреагувало на промову Зеленського в Давосі
commentss НОВИНИ Всі новини

«Світу вистачило клоунів»: МЗС Ірану різко відреагувало на промову Зеленського в Давосі

Аббас Аракчі дорікнув Україні «благанням про допомогу» після критики Зеленським іранської тиранії

23 січня 2026, 15:16
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Виступ Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі в Давосі викликав обурення в офіційному Тегерані. Глава МЗС Ірану Аббас Аракчі звинуватив українського лідера в тому, що він "відкрито і безсоромно закликає до незаконної агресії США проти Ірану", нібито порушуючи Статут ООН.

Іранський дипломат вдався до образливої риторики у соціальній мережі Х, заявивши: "Світу вистачило "клоунів, що заплуталися", пан Зеленський. На відміну від вашої підтримуваної з-за кордону армії, що кишає найманцями, ми, іранці, знаємо, як себе захистити, і нам не потрібно благати іноземців про допомогу".

Варто зазначити, що звинувачення Аракчі у закликах до нападів не відповідають дійсності. Під час форуму в Давосі Володимир Зеленський не закликав США атакувати Іран. Натомість він звернув увагу на те, що світ не надав достатньої підтримки іранському народу під час придушення внутрішніх протестів. На думку президента України, це стало сигналом для тиранів: "убивай — і ти залишишся при владі".

Також Зеленський дорікнув європейським партнерам за недостатню допомогу народам, які борються з диктаторськими режимами, зокрема й в Ірані. Саме ця критика бездіяльності міжнародної спільноти щодо підтримки демократичних рухів спровокувала агресивну реакцію іранського міністра.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський виступив із жорсткою промовою на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, піддавши критиці позицію Європи щодо безпеки та реагування на російську агресію. За його словами, за рік в ЄС так і не зробили системних кроків, щоб навчитися реально захищати себе.



