logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика «Миру хватило клоунов»: МИД Ирана резко отреагировал на речь Зеленского в Давосе
commentss НОВОСТИ Все новости

«Миру хватило клоунов»: МИД Ирана резко отреагировал на речь Зеленского в Давосе

Аббас Аракчи упрекнул Украину в «мольбе о помощи» после критики Зеленским иранской тирании

23 января 2026, 15:16
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Выступление Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе вызвало возмущение в официальном Тегеране. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обвинил украинского лидера в том, что он "открыто и беззастенчиво призывает к незаконной агрессии США против Ирана", якобы нарушая Устав ООН.

«Миру хватило клоунов»: МИД Ирана резко отреагировал на речь Зеленского в Давосе

«Миру хватило клоунов»: МИД Ирана резко отреагировал на речь Зеленского в Давосе

Иранский дипломат прибег к оскорбительной риторике в социальной сети Х, заявив: "Миру хватило "запутавшихся клоунов" господин Зеленский. В отличие от вашей поддерживаемой из-за границы кишащей наемниками армии мы, иранцы, знаем, как себя защитить, и нам не нужно умолять иностранцев о помощи".

Следует отметить, что обвинения Аракчи в призывах к нападениям не соответствуют действительности. Во время форума в Давосе Владимир Зеленский не призывал США атаковать Иран. В то же время он обратил внимание на то, что мир не оказал достаточной поддержки иранскому народу во время подавления внутренних протестов. По мнению президента Украины, это стало сигналом для тиранов: "убивай и ты останешься у власти".

Также Зеленский упрекнул европейских партнеров за недостаточную помощь борющимся с диктаторскими режимами народам, в том числе и в Иране. Именно эта критика бездействия международного сообщества по поддержке демократических движений спровоцировала агрессивную реакцию иранского министра.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент Украины Владимир Зеленский выступил с жесткой речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе, подверг критике позицию Европы на счет безопасности и реагирования на российскую агрессию. По его словам, через год в ЕС так и не сделали системных шагов, чтобы научиться реально защищать себя.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости