Выступление Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе вызвало возмущение в официальном Тегеране. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обвинил украинского лидера в том, что он "открыто и беззастенчиво призывает к незаконной агрессии США против Ирана", якобы нарушая Устав ООН.

«Миру хватило клоунов»: МИД Ирана резко отреагировал на речь Зеленского в Давосе

Иранский дипломат прибег к оскорбительной риторике в социальной сети Х, заявив: "Миру хватило "запутавшихся клоунов" господин Зеленский. В отличие от вашей поддерживаемой из-за границы кишащей наемниками армии мы, иранцы, знаем, как себя защитить, и нам не нужно умолять иностранцев о помощи".

Следует отметить, что обвинения Аракчи в призывах к нападениям не соответствуют действительности. Во время форума в Давосе Владимир Зеленский не призывал США атаковать Иран. В то же время он обратил внимание на то, что мир не оказал достаточной поддержки иранскому народу во время подавления внутренних протестов. По мнению президента Украины, это стало сигналом для тиранов: "убивай и ты останешься у власти".

Также Зеленский упрекнул европейских партнеров за недостаточную помощь борющимся с диктаторскими режимами народам, в том числе и в Иране. Именно эта критика бездействия международного сообщества по поддержке демократических движений спровоцировала агрессивную реакцию иранского министра.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент Украины Владимир Зеленский выступил с жесткой речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе, подверг критике позицию Европы на счет безопасности и реагирования на российскую агрессию. По его словам, через год в ЕС так и не сделали системных шагов, чтобы научиться реально защищать себя.