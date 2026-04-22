США та Китай активно обговорюють війну в Україні: Київ відреагував

Війна в Україні обговорюється під час міжнародних переговорів на різних майданчиках та на різних рівнях. У тому числі й у діалозі між США та Китаєм. Як передає портал "Коментарі", про це розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спілкування із представниками мас-медіа.

Глава зовнішньополітичного відомства зазначив, що тема російської агресії є глобальною, адже її наслідки відчувають у різних регіонах світу.

"Питання України обговорюється за будь-яких зустрічей, у будь-якій географії, тому що наслідки російської агресії відчутні в багатьох географіях", — зазначив міністр.

Андрій Сибіга наголосив, що багато країн мають прямий інтерес у завершенні війни, зокрема великі держави та регіональні гравці.

У контексті відносин США та Китаю важливу роль відіграють енергетичні питання, зокрема закупівля Китаєм російських енергоносіїв.

"Безумовно, це обговорюватиметься. З точки зору енергоносіїв, які купує Китай у Росії, та інших факторів, і можливо ролі китайської сторони в урегулюванні — є різні підходи та бачення", — додав глава МЗС.

Під час цього ж спілкування Андрій Сибіга заявив, що Україна не розглядає варіант поетапного чи "полегшеного" вступу до Європейського Союзу, проте демонструє прискорені темпи виконання всіх необхідних реформ.

За його словами, позиція президента Володимира Зеленського залишається незмінною – жодних проміжних форм членства Київ не набуде. Незважаючи на те, що серед партнерів обговорюються різні сценарії інтеграції, Україна наполягає на повноцінному вступі без ерзац-рішень.

Водночас у ЄС визнають помітний прогрес України. Під час засідання Ради Євросоюзу, в якому взяв участь глава МЗС, окремо наголосили на масштабному впровадженні європейського законодавства.



