Это несерьезно: какое предложение ЕС отвергла Украина

Украина не рассматривает вариант поэтапного или "облегченного" вступления в Европейский Союз, однако демонстрирует ускоренные темпы выполнения всех необходимых реформ. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, комментируя ход евроинтеграции.

Андрей Сибига.

По его словам, позиция президента Владимира Зеленского остается неизменной – никаких промежуточных форм членства Киев не примет. Несмотря на то, что среди партнеров обсуждаются различные сценарии интеграции, Украина настаивает на полноценном вступлении без "эрзац-решений".

В то же время в ЕС признают заметный прогресс Украины. Во время заседания Совета Евросоюза, в котором участвовал глава МИД, отдельно отметили масштабное внедрение европейского законодательства.

Андрей Сибига подчеркнул: вопрос готовности страны – скорее формальность, поскольку Киев последовательно выполняет все установленные критерии и движется вперед "очень быстро".

Министр отметил, что процесс интеграции остается сложным и требует дальнейшей адаптации норм и стандартов. При этом речь не идет о сопротивлении условиям ЕС, скорее о попытке избежать ошибок прошлого, когда некоторые решения принимались без достаточного анализа последствий.

В Киеве допускают гибкость в переговорах, включая временные переходные периоды и отдельные исключения.

По мнению Сибиги, это необходимо для защиты национальной экономики и бизнеса. В то же время стратегическая цель остается неизменной – внедрение европейских стандартов и полноценное членство в ЕС.

Украина намерена балансировать между жесткими требованиями Брюсселя и собственными интересами, делая ставку на долгосрочный эффект для государства и граждан.

