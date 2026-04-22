Это несерьезно: какое предложение ЕС отвергла Украина
Это несерьезно: какое предложение ЕС отвергла Украина

Киев требует полного членства, но готов к временным уступкам ради защиты экономики

22 апреля 2026, 10:39
Кравцев Сергей

Украина не рассматривает вариант поэтапного или "облегченного" вступления в Европейский Союз, однако демонстрирует ускоренные темпы выполнения всех необходимых реформ. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, комментируя ход евроинтеграции.

Это несерьезно: какое предложение ЕС отвергла Украина

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

По его словам, позиция президента Владимира Зеленского остается неизменной – никаких промежуточных форм членства Киев не примет. Несмотря на то, что среди партнеров обсуждаются различные сценарии интеграции, Украина настаивает на полноценном вступлении без "эрзац-решений".

В то же время в ЕС признают заметный прогресс Украины. Во время заседания Совета Евросоюза, в котором участвовал глава МИД, отдельно отметили масштабное внедрение европейского законодательства. 

Андрей Сибига подчеркнул: вопрос готовности страны – скорее формальность, поскольку Киев последовательно выполняет все установленные критерии и движется вперед "очень быстро".

Министр отметил, что процесс интеграции остается сложным и требует дальнейшей адаптации норм и стандартов. При этом речь не идет о сопротивлении условиям ЕС, скорее о попытке избежать ошибок прошлого, когда некоторые решения принимались без достаточного анализа последствий.

В Киеве допускают гибкость в переговорах, включая временные переходные периоды и отдельные исключения. 

По мнению Сибиги, это необходимо для защиты национальной экономики и бизнеса. В то же время стратегическая цель остается неизменной – внедрение европейских стандартов и полноценное членство в ЕС.

Украина намерена балансировать между жесткими требованиями Брюсселя и собственными интересами, делая ставку на долгосрочный эффект для государства и граждан.

Читайте также на портале "Комментарии" — 90 миллиардов на кону: ЕС готовит финансовый удар по России через Украину.




