США и Китай активно обсуждают войну в Украине: Киев отреагировал

Кравцев Сергей
Война в Украине обсуждается во время международных переговоров на разных площадках и на разных уровнях. В том числе и в диалоге между США и Китаем. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время общения с представителями масс-медиа.
Глава внешнеполитического ведомства отметил, тема российской агрессии является глобальной, ведь ее последствия ощущают в разных регионах мира.
Андрей Сибига акцентировал, что многие страны имеют прямой интерес в завершении войны, в частности крупные государства и региональные игроки.
В контексте отношений США и Китая важную роль играют энергетические вопросы, в частности закупка Китаем российских энергоносителей.
В ходе этого же общения Андрей Сибига заявил, что Украина не рассматривает вариант поэтапного или "облегченного" вступления в Европейский Союз, однако демонстрирует ускоренные темпы выполнения всех необходимых реформ.
По его словам, позиция президента Владимира Зеленского остается неизменной – никаких промежуточных форм членства Киев не примет. Несмотря на то, что среди партнеров обсуждаются различные сценарии интеграции, Украина настаивает на полноценном вступлении без "эрзац-решений".
В то же время в ЕС признают заметный прогресс Украины. Во время заседания Совета Евросоюза, в котором участвовал глава МИД, отдельно отметили масштабное внедрение европейского законодательства.