США и Китай активно обсуждают войну в Украине: Киев отреагировал

Война в Украине обсуждается во время международных переговоров на разных площадках и на разных уровнях. В том числе и в диалоге между США и Китаем. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время общения с представителями масс-медиа.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, тема российской агрессии является глобальной, ведь ее последствия ощущают в разных регионах мира.

"Вопрос Украины обсуждается при любых встречах, в любой географии, потому что последствия российской агрессии ощутимы во многих географиях", — отметил министр.

Андрей Сибига акцентировал, что многие страны имеют прямой интерес в завершении войны, в частности крупные государства и региональные игроки.

В контексте отношений США и Китая важную роль играют энергетические вопросы, в частности закупка Китаем российских энергоносителей.

"Безусловно, это будет обсуждаться. С точки зрения энергоносителей, которые покупает Китай у России, и других факторов, и возможно роли китайской стороны в урегулировании — есть разные подходы и видение", — добавил глава МИД.

В ходе этого же общения Андрей Сибига заявил, что Украина не рассматривает вариант поэтапного или "облегченного" вступления в Европейский Союз, однако демонстрирует ускоренные темпы выполнения всех необходимых реформ.

По его словам, позиция президента Владимира Зеленского остается неизменной – никаких промежуточных форм членства Киев не примет. Несмотря на то, что среди партнеров обсуждаются различные сценарии интеграции, Украина настаивает на полноценном вступлении без "эрзац-решений".

В то же время в ЕС признают заметный прогресс Украины. Во время заседания Совета Евросоюза, в котором участвовал глава МИД, отдельно отметили масштабное внедрение европейского законодательства.



