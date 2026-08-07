Сибига предупредил мир о повторении сценария 2022 года: какой план на столе Путина

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия пытается вновь создать глобальный продовольственный кризис, целенаправленно атакуя гражданские суда в украинских портах и вдоль морского коридора. По его словам, Москва фактически повторяет сценарий, который уже привел к тяжелым последствиям для мирового рынка продовольствия в 2022 году.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

С соответствующим заявлением глава украинской дипломатии выступил в социальной сети X. Он напомнил, что после начала российской блокады украинских морских портов четыре года назад мировые цены на продукты питания резко выросли. В отдельные периоды глобальный индекс продовольственных цен увеличивался более чем на четверть, что болезненно ударило по многим странам, зависимым от импорта зерна.

По словам Сибиги, нынешние атаки на гражданское судоходство свидетельствуют о стремлении Кремля вновь использовать продовольствие как инструмент давления на международное сообщество. Он предупредил, что последствия подобных действий могут оказаться не менее масштабными, чем во время первой морской блокады.

Министр призвал государства, которые могут пострадать от нового витка нестабильности на мировом продовольственном рынке, занять более жесткую позицию в отношении России.

"Мы призываем пострадавшие регионы и страны выразить свою позицию, а международное сообщество – усилить давление на Москву с требованием прекратить атаки, которые нарушают свободу судоходства и угрожают глобальной продовольственной безопасности в Черном море", — подчеркнул Сибига.

В Киеве считают, что безопасность морского коридора остается не только украинским вопросом, но и одним из ключевых факторов стабильности мировых поставок продовольствия.

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