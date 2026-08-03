Есть шанс на мир: Сибига раскрыл детали важного мероприятия, которое уже началось в Украине

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Кравцев Сергей
В Украине началось совещание руководителей украинских дипломатических представительств за рубежом, которое открылось посещением места российских ударов на Лукьяновке и почтением памяти наших павших героев на Майдане Независимости. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении МИД Украины
Андрей Сибига. Фото: из открытых источников
Отмечается, что совещание руководителей дипломатических учреждений продлится до 7 августа.
По словам и.о. министра иностранных дел Андрея Сибиги, в этом году лозунг конференции сосредоточен на таких ключевых приоритетах: "восстановлении мира и лидерстве Украины".
Читайте также на портале "Комментарии" — Соединенные Штаты в ближайшее время намерены активизировать дипломатические усилия, чтобы выяснить, возможно ли вернуть Украину и Россию в переговорный процесс. Об этом заявил государственный секретарь США Марк Рубио, комментируя перспективы завершения войны.
В интервью Fox News глава американской дипломатии сообщил, что уже в ближайшие несколько недель Вашингтон предпримет новые политические и дипломатические шаги, призванные оценить возможность возобновления диалога между Киевом и Москвой.
По словам Рубио, американская администрация стремится понять, существуют ли предпосылки для возвращения сторон за стол переговоров и можно ли приблизить прекращение войны по дипломатическому пути.