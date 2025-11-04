Сибіга назвав єдину перешкоду для вступу України в ЄС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що на сьогодні єдиною політичною перешкодою для вступу України до Європейського Союзу залишається Угорщина. За його словами, Будапешт зловживає своїм статусом країни-члена ЄС і НАТО, блокуючи подальший рух України до членства.

Угорщина – єдина перешкода для вступу України в ЄС. Фото з відкритих джерел

Андрій Сибіга в ефірі національного телемарафону розповів, що Україна вже виконала всі необхідні процедури для відкриття переговорних кластерів із Євросоюзом.

"Ми виконали всі необхідні формальні передумови для відкриття кластерів. І на сьогодні єдиною політичною перешкодою є Угорщина, яка блокує наш шлях до набуття членства в Європейському Союзі, до відкриття кластерів, зокрема першого кластеру, зловживаючи своїм статусом країни ЄС і НАТО", — заявив глава МЗС.

Сибіга також відзначив, що Європейська комісія дала високу оцінку зусиллям України у сфері зовнішньої політики. За його словами, звіт Єврокомісії свідчить про майже повну синхронізацію дій Києва з Брюсселем.

"Єврокомісією визнано, що українська зовнішня політика на 99% сумісна і відповідає зовнішній політиці ЄС", — зазначив міністр.

4 листопада Європейська комісія опублікувала щорічний Звіт про розширення, який оцінює прогрес країн-кандидатів на шляху до членства в ЄС. У документі зазначено, що Україна прийняла низку важливих дорожніх карт щодо верховенства права, державного управління, демократичних інституцій і національних меншин. Єврокомісія позитивно оцінила ці кроки.

Звіт також підкреслює, що Україна виконала умови для відкриття трьох із шести переговорних кластерів: "Основи", "Внутрішній ринок" та "Зовнішні відносини". Європейська рада очікує, що решта кластерів також буде відкрита до кінця року.

Угорщина неодноразово блокувала спільні рішення ЄС, що стосуються України, зокрема, фінансову допомогу та санкційні ініціативи проти Росії.

