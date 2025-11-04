"Звучить як наукова фантастика": Зеленський дав прогноз, коли Україна приєднається до ЄС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вірить у можливість вступу України до Європейського Союзу ще до 2030 року. Про це він сказав у прямому ефірі Euronews під час публічного саміту, присвяченого розширенню ЄС.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський відповів на питання журналістів, чи бачить він шанс приєднання України до ЄС до 2030 року і чи стане тим президентом, який "приведе Україну до Європи".

"Я хотів би вірити, що Україна буде в ЄС раніше, ніж у 2030 році. Можливо, це звучить як наукова фантастика для вас, але, зрештою, і захист незалежності України від Росії колись здавався фантастикою", — відповів президент.

Зеленський також зазначив, що для нього особисто не має вирішального значення, хто очолить країну в момент вступу до ЄС.

"Звісно, я хотів би бути президентом України, яка вже вступила до Європейського Союзу. Але головне, щоб цей день настав, незалежно від того, хто буде на посаді", — додав Зеленський.

Оптимізм українського лідера частково поділяють і в Європейському Союзі. Головна дипломатка ЄС Кая Каллас під час того ж саміту заявила, що до 2030 року кілька країн можуть стати новими членами ЄС. Серед потенційних кандидатів вона назвала Україну, Молдову, Албанію та Чорногорію.

Нагадаємо, Україна офіційно отримала статус кандидата на вступ до ЄС у червні 2022 року. З того часу країна має виконати вимоги Брюсселя щодо реформ у сфері верховенства права, боротьби з корупцією, судової системи та прав людини.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Єврокомісія підготувала звіт щодо країн-кандидатів на вступ до ЄС.

Також "Коментарі" писали, що Україні виставлять ультимативні вимоги на шляху до вступу в ЄС.