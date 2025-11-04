Сибига назвал единственное препятствие для вступления Украины в ЕС

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что на сегодняшний день единственным политическим препятствием для вступления Украины в Европейский Союз остается Венгрия. По его словам, Будапешт злоупотребляет своим статусом страны-члена ЕС и НАТО, блокируя дальнейшее движение Украины к членству.

Венгрия – единственное препятствие для вступления Украины в ЕС. Фото из открытых источников

Андрей Сибига в эфире национального телемарафона рассказал, что Украина выполнила все необходимые процедуры для открытия переговорных кластеров с Евросоюзом.

"Мы выполнили все необходимые формальные предпосылки для открытия кластеров. И на сегодняшний день единственным политическим препятствием является Венгрия, которая блокирует наш путь к обретению членства в Европейском Союзе, к открытию кластеров, в частности первого кластера, злоупотребляя своим статусом страны ЕС и НАТО", — заявил глава МИД.

Сибига также отметил, что Европейская комиссия дала высокую оценку усилиям Украины в области внешней политики. По его словам, отчет Еврокомиссии свидетельствует о почти полной синхронизации действий Киева с Брюсселем.

"Еврокомиссией признано, что украинская внешняя политика на 99% совместима и соответствует внешней политике ЕС", — отметил министр.

4 ноября Европейская комиссия опубликовала ежегодный Отчет о расширении, оценивающий прогресс стран-кандидатов на пути к членству в ЕС. В документе отмечено, что Украина приняла ряд важных дорожных карт относительно верховенства права, государственного управления, демократических институтов и национальных меньшинств. Еврокомиссия положительно оценила эти шаги.

Отчет также подчеркивает, что Украина выполнила условия для открытия трех из шести переговорных кластеров: "Основы", "Внутренний рынок" и "Внешние отношения". Европейский совет ожидает, что остальные кластеры также будут открыты до конца года.

Венгрия неоднократно блокировала общие решения ЕС, касающиеся Украины, в частности, финансовую помощь и санкционные инициативы против России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский дал прогноз, когда Украина присоединится к ЕС.

Также "Комментарии" писали, что Еврокомиссия подготовила отчет по странам-кандидатам на вступление в ЕС.