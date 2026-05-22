Сибіга натякнув на переломному моменті у війні

Глава МЗС закликав партнерів саме зараз рішучіше підтримувати Україну

22 травня 2026, 06:56
Кравцев Сергей

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час неформального засідання Ради Україна-НАТО у Хельсингборгу заявив, що відбувається "переломний момент війни" і що Україна не просто просить допомоги, а є учасником забезпечення безпеки, донором і партнером, готовим ділитися досвідом із союзниками. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні МЗС України.

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

"Україна більше не просто просить про пожертви; ми є учасником у забезпеченні безпеки, донором та партнером, готовим ділитися своїм досвідом із союзниками. Збільшення витрат на оборону — це гарантія миру, і я закликаю кожного члена НАТО внести вклад у оборону України. Ця інвестиція принесе найбільший мирний дивіденд у нашому житті", — сказав він.

Також топ-дипломат України наголосив, що "тиск на Москву посилюється" і що відбувається "переломний момент війни".

За словами Андрія Сибіги, Україна тримає лінію і людські ресурси Росії більше не є головною визначальною перевагою.

"Щоб досягти миру, ми маємо зосередитися на трьох ключових елементах: дипломатії, тиску та силі. Нам потрібен новий імпульс у наших зусиллях заради миру", – зазначив міністр.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Кремлі почали знижувати цілі війни: Буданов заявив про нову тактику Москви.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Сибіга назвав дату, коли Україна готова закінчити війну, звернувшись із важливим посланням до миру.

Раніше "Коментарі" писали – головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українська армія переходить до нової моделі ведення війни проти Росії. Головними завданнями залишаються утримання позицій, завдання максимальних втрат ворогові та поступове відновлення контролю над окупованими територіями. Про це Сирський повідомив після засідання Військового комітету ЄС, де надав партнерам поточну ситуацію на фронті.




Джерело: https://mfa.gov.ua/news/andrij-sibiga-vzyav-uchast-u-neformalnij-zustrichi-radi-ukrayina-nato-na-rivni-ministriv-zakordonnih-sprav
