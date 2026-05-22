Сибіга натякнув на переломному моменті у війні

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час неформального засідання Ради Україна-НАТО у Хельсингборгу заявив, що відбувається "переломний момент війни" і що Україна не просто просить допомоги, а є учасником забезпечення безпеки, донором і партнером, готовим ділитися досвідом із союзниками. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні МЗС України.

Андрій Сибіга.

"Україна більше не просто просить про пожертви; ми є учасником у забезпеченні безпеки, донором та партнером, готовим ділитися своїм досвідом із союзниками. Збільшення витрат на оборону — це гарантія миру, і я закликаю кожного члена НАТО внести вклад у оборону України. Ця інвестиція принесе найбільший мирний дивіденд у нашому житті", — сказав він.

Також топ-дипломат України наголосив, що "тиск на Москву посилюється" і що відбувається "переломний момент війни".

За словами Андрія Сибіги, Україна тримає лінію і людські ресурси Росії більше не є головною визначальною перевагою.

"Щоб досягти миру, ми маємо зосередитися на трьох ключових елементах: дипломатії, тиску та силі. Нам потрібен новий імпульс у наших зусиллях заради миру", – зазначив міністр.

