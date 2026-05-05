Главная Новости Политика внешняя политика Сибига назвал дату, когда Украина готова закончить войну, обратившись с важным посланием к миру
commentss НОВОСТИ Все новости

Сибига назвал дату, когда Украина готова закончить войну, обратившись с важным посланием к миру

Андрей Сибига заявил, что наступает время, которое покажет реальное желание или нежелание России заканчивать войну

5 мая 2026, 07:29
Кравцев Сергей

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что объявленный президентом Владимиром Зеленским режим тишины с 5 на 6 мая – это предложение закончить войну. И эта дата покажет, чего на самом деле хочет Кремль. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в посте министра в соцсети Х.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат Украины акцентировал, что мир не может ждать "парадов" или "праздников". Если Москва готова прекратить боевые действия, то она может это сделать уже в ночь с 5 на 6 мая.

"Украина готова: в полночь с 5 по 6 мая. Это серьезное предложение о прекращении войны и переходе к дипломатии", — написал глава МИД.

Министр добавил, что просит всех партнеров Украины, все миролюбивые государства и все штаб-квартиры международных организаций поддерживать этот призыв к остановке боевых действий.

Подытоживая, Андрей Сибига подчеркнул, что в этот период станет ясно, что на самом деле нужно России.

"6 мая покажет, насколько серьезны намерения Москвы и чего она на самом деле хочет — мира или военных парадов", — заявил министр.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина идет на зеркальные действия с перемирием: какой козырь Киев хочет выбить у Путина.

Также издание "Комментарии" сообщало – большинство украинцев не поддерживают идею российского диктатора Владимира Путина по поводу краткосрочного перемирия, привязанного к 9 мая, и настаивают на длительном прекращении огня. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Active Group.

Согласно исследованию Active Group, 66,8% украинцев считают, что Украина должна требовать долгосрочного мира, а не соглашаться на временную паузу на 9 мая. Лишь 25% опрошенных допускают возможность краткого перемирия, еще 8,4% не определились с ответом на предложение Путина.




Источник: https://x.com/andrii_sybiha/status/2051383359578743296
