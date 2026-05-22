Сибига намекнул на переломном моменте в войне

Министр иностранных дел Андрей Сибига во время неформального заседания Совета Украина-НАТО в Хельсингборге заявил, что происходит "переломный момент войны" и что Украина не просто просит о помощи, а является участником обеспечения безопасности, донором и партнером, готовым делиться опытом с союзниками. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении МИД Украины.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

"Украина больше не просто просит о пожертвованиях; мы являемся участником в обеспечении безопасности, донором и партнером, готовым делиться своим опытом с союзниками. Увеличение расходов на оборону – это гарантия мира, и я призываю каждого члена НАТО внести вклад в оборону Украины. Эта инвестиция принесет самый большой мирный дивиденд в нашей жизни", – говорится в заявлении Сибиги.

Также топ-дипломат Украины акцентировал, что "давление на Москву усиливается" и что происходит "переломный момент войны".

По словам Андрея Сибиги, Украина держит линию, и человеческие ресурсы России больше не являются главным определяющим преимуществом.

"Чтобы достичь мира, мы должны сосредоточиться на трех ключевых элементах: дипломатии, давлении и силе. Нам нужен новый импульс в наших усилиях ради мира", – отметил министр.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Кремле начали снижать цели войны: Буданов заявил о новой тактике Москвы.

Также издание "Комментарии" сообщало – Сибига назвал дату, когда Украина готова закончить войну, обратившись с важным посланием к миру.

Ранее "Комментарии" писали – главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия переходит к новой модели ведения войны против России. Главными задачами остаются удержание позиций, нанесение максимальных потерь врагу и постепенное восстановление контроля над оккупированными территориями. Об этом Сырский сообщил после заседания Военного комитета ЕС, где представил партнерам текущую ситуацию на фронте.



