logo

BTC/USD

77328

ETH/USD

2123.06

USD/UAH

44.23

EUR/UAH

51.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Сибига намекнул на переломном моменте в войне
commentss НОВОСТИ Все новости

Сибига намекнул на переломном моменте в войне

Глава МИД призвал партнеров именно сейчас решительнее поддерживать Украину

22 мая 2026, 06:56
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Министр иностранных дел Андрей Сибига во время неформального заседания Совета Украина-НАТО в Хельсингборге заявил, что происходит "переломный момент войны" и что Украина не просто просит о помощи, а является участником обеспечения безопасности, донором и партнером, готовым делиться опытом с союзниками. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении МИД Украины.

Сибига намекнул на переломном моменте в войне

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

"Украина больше не просто просит о пожертвованиях; мы являемся участником в обеспечении безопасности, донором и партнером, готовым делиться своим опытом с союзниками. Увеличение расходов на оборону – это гарантия мира, и я призываю каждого члена НАТО внести вклад в оборону Украины. Эта инвестиция принесет самый большой мирный дивиденд в нашей жизни", – говорится в заявлении Сибиги.

Также топ-дипломат Украины акцентировал, что "давление на Москву усиливается" и что происходит "переломный момент войны".

По словам Андрея Сибиги, Украина держит линию, и человеческие ресурсы России больше не являются главным определяющим преимуществом.

"Чтобы достичь мира, мы должны сосредоточиться на трех ключевых элементах: дипломатии, давлении и силе. Нам нужен новый импульс в наших усилиях ради мира", – отметил министр.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Кремле начали снижать цели войны: Буданов заявил о новой тактике Москвы.

Также издание "Комментарии" сообщало – Сибига назвал дату, когда Украина готова закончить войну, обратившись с важным посланием к миру.

Ранее "Комментарии" писали – главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия переходит к новой модели ведения войны против России. Главными задачами остаются удержание позиций, нанесение максимальных потерь врагу и постепенное восстановление контроля над оккупированными территориями. Об этом Сырский сообщил после заседания Военного комитета ЕС, где представил партнерам текущую ситуацию на фронте. 




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mfa.gov.ua/news/andrij-sibiga-vzyav-uchast-u-neformalnij-zustrichi-radi-ukrayina-nato-na-rivni-ministriv-zakordonnih-sprav
Теги:

Новости

Все новости