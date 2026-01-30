Шляхи відходу з "запоребрика" росіянам перекриті: канадські візові центри більше не працюють у Росії

Канада фактично перекрила можливість подачі документів на візи на території Росії. Із 28 січня канадські візові центри в РФ припинили прийом паспортів та інших необхідних паперів, тож охочим потрапити до Північної Америки доведеться змінювати плани або залишатися вдома.

Візові центри Канади в РФ тимчасово закриті

Про припинення роботи візових пунктів повідомляється на офіційному сайті уряду Канади. Там зазначено, що громадянам Росії пропонують звертатися до візових центрів за межами країни. Чому ухвалили таке рішення і коли ситуація може змінитися — не пояснюють.

Раніше канадські візові центри працювали одразу в кількох великих містах Росії — від Москви та Санкт-Петербурга до Владивостока й Єкатеринбурга. Тепер найближчі пункти подачі документів знаходяться в Казахстані та Киргизстані, що автоматично ускладнює процес і робить його дорожчим та менш доступним.

У компанії VFS Global уточнили, що можливість здати біометричні дані в Росії формально зберігається, однак без прийому основного пакета документів це мало що змінює. Для поїздки до Канади росіянам, як і раніше, потрібна гостева віза Visitor Visa, але шлях до неї став значно довшим.

