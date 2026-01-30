Пути ухода из "запоребрика" россиянам перекрыты: канадские визовые центры больше не работают в России

Канада фактически перекрыла возможность подачи документов на визы на территории России. С 28 января канадские визовые центры в РФ прекратили прием паспортов и других необходимых бумаг, так что желающим попасть в Северную Америку придется менять планы или оставаться дома.

Визовые центры Канады в РФ временно закрыты

О прекращении работы визовых пунктов сообщается на официальном сайте правительства Канады. Там говорится, что гражданам России предлагают обращаться в визовые центры за пределами страны. Почему было принято такое решение и когда ситуация может измениться — не объясняют.

Ранее канадские визовые центры работали сразу в нескольких крупных городах России – от Москвы и Санкт-Петербурга до Владивостока и Екатеринбурга. Теперь ближайшие пункты подачи документов находятся в Казахстане и Кыргызстане, что автоматически усложняет процесс и делает его более дорогим и менее доступным.

В компании VFS Global уточнили, что возможность сдать биометрические данные в России формально сохраняется, однако без приема основного пакета документов это мало изменяет. Для поездки в Канаду россиянам по-прежнему нужна гостевая виза Visitor Visa, но путь к ней стал гораздо длиннее.

