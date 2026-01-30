Президент України Володимир Зеленський відреагував на дипломатичні сигнали з боку Кремля та озвучив зустрічну пропозицію російському лідеру Володимиру Путіну.

«Публічно запрошую його, якщо він наважиться»: Зеленський кличе Путіна на зустріч у Київ

Глава держави відкрито запропонував провести переговори безпосередньо в Україні. "Публічно запрошую його, якщо він наважиться звісно", — заявив Зеленський.

Водночас президент проаналізував риторику Москви щодо постійних пропозицій провести зустріч на території РФ. На думку українського лідера, такі запрошення є лише спробою приховати небажання реального діалогу.

"Якщо хтось не хоче зустрічатись, але не може собі дозволити сказати про це прямо з якоїсь причини, то тоді звучать ці запрошення в Москву", — наголосив Володимир Зеленський.

Таким чином, Київ демонструє готовність до прямої розмови, але ставить під сумнів сміливість та щирість намірів російської сторони.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у вересні 2025 російський диктатор запросив президента України до Москви.

Колишня заступниця міністра оборони України Ганні Маляр наголосила, що Путін готовий до зустрічі з українським президентом лише у Москві не просто так.

"Маючи справу з перемовною стратегією путіна з 2014 року, нам українцям, важко серйозно сприймати і коментувати його заяви. Ми то знаємо, що мирних перемовин і миру він не прагне. Всі перемовні маневри – це його додатковий інструмент війни. Перемовини – це теж його війна. Але з поваги до західних партнерів доводиться цю маячню обговорювати і підводити їх нарешті до розуміння справжніх намірів путіна. Не хоче він зупиняти війну. Йому потрібна вся Україна", – наголошує Маляр.

Вона зазначає, що запрошенння у Москву на перемовини президента України Володимира Зеленського – це в перекладі з фсбешноі – "навіть і не мрійте, ніякого миру".