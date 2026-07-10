Рішення Зеленського різко розкритикували: “влада це відверто провалила”

В України та Польщі період непростих відносин. У парламенті переконані, що Україні не варто сваритися із сусідами та вказують на відверті помилки президента Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олександр Колтунович переконаний, що історія з Польщею — глобальна та комплексна проблема.

“Керівництво України проводить неадекватну зовнішню політику, зовнішньоекономічну, дипломатичну. І взагалі посварились з усіма сусідами. Розумію, Білорусь, Росія, але з Польщею погані відносини. Словаччина теж виходить погана. Угорщина — прем'єра замінили. Був Орбан, тепер новий — теж виходить поганий. Румунія теж нехороша, тому що ліцензування вела. Всі блокують там експорт, імпорт. І виходить тільки одна Молдова ніби підходить, тому що вона не пред'являє нам жодних претензій”, — наголосив політик.

За його словами, президент не мав персонально займатися цією історією (з Польщею, — ред.), адже у 2019 році обирався на принципово іншій ідеологічній базі. І, зазначив політик, фактично “обдурив свого виборця, коли розвернувся в інший бік”.

Парламентар також нагадав, що Україна залежна від Польщі. Двосторонній товарообіг, торгово-економічне партнерство, прихисток українців — це потрібно враховувати і це, на думку політика, має бути прагматичним інтересом України. За його словами, не можна допускати “дипломатичних ляпів”, інакше Україна буде втрачати живі кошти, міжнародний рейтинг.

“Система міжнародних економічних відносин і загалом міжнародних відносин, сучасна система, вона дуже багаторівнева і багатогранна. Є Китай, є Індія, є Сполучені Штати, є Європейський Союз, є багато гравців, які дозволяють собі зовсім іншу політику. І вони не приймають деякі речі”, — переконаний нардеп.

За його словами, потрібно проводити зустрічі, знаходити точки дотику та вирішувати питання.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, якими рішеннями Польща може відреагувати на конфлікт з Україною за версією штучного інтелекту.