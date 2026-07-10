Рішення Зеленського різко розкритикували: “влада це відверто провалила”

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Кречмаровская Наталия
В України та Польщі період непростих відносин. У парламенті переконані, що Україні не варто сваритися із сусідами та вказують на відверті помилки президента Володимира Зеленського.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олександр Колтунович переконаний, що історія з Польщею — глобальна та комплексна проблема.
За його словами, президент не мав персонально займатися цією історією (з Польщею, — ред.), адже у 2019 році обирався на принципово іншій ідеологічній базі. І, зазначив політик, фактично “обдурив свого виборця, коли розвернувся в інший бік”.
Парламентар також нагадав, що Україна залежна від Польщі. Двосторонній товарообіг, торгово-економічне партнерство, прихисток українців — це потрібно враховувати і це, на думку політика, має бути прагматичним інтересом України. За його словами, не можна допускати “дипломатичних ляпів”, інакше Україна буде втрачати живі кошти, міжнародний рейтинг.
За його словами, потрібно проводити зустрічі, знаходити точки дотику та вирішувати питання.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, якими рішеннями Польща може відреагувати на конфлікт з Україною за версією штучного інтелекту.