Решение Зеленского резко раскритиковали: "власть это откровенно провалила"

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Кречмаровская Наталия
У Украины и Польши период непростых отношений. В парламенте уверены, что Украине не стоит ссориться с соседями и указывают на откровенные ошибки президента Владимира Зеленского.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Александр Колтунович убежден, что история с Польшей – глобальная и комплексная проблема.
По его словам, президенту не надо было персонально заниматься этой историей (с Польшей, — ред.), ведь в 2019 году избирался на принципиально иной идеологической базе. И, отметил политик, фактически "обманул своего избирателя, когда развернулся в другую сторону".
Парламентарий также напомнил, что Украина зависима от Польши. Двусторонний товарооборот, торгово-экономическое партнерство, убежище украинцев – это нужно учитывать и это, по мнению политика, должно быть прагматичным интересом Украины. По его словам, нельзя допускать "дипломатических ляпов", иначе Украина будет терять живые средства, международный рейтинг.
По его словам, нужно проводить встречи, находить точки соприкосновения и решать вопросы.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какими решениями Польша может отреагировать на конфликт с Украиной по версии искусственного интеллекта.