Решение Зеленского резко раскритиковали: "власть это откровенно провалила"

У Украины и Польши период непростых отношений. В парламенте уверены, что Украине не стоит ссориться с соседями и указывают на откровенные ошибки президента Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Александр Колтунович убежден, что история с Польшей – глобальная и комплексная проблема.

"Руководство Украины проводит неадекватную внешнюю политику, внешнеэкономическую, дипломатическую. И вообще поссорились со всеми соседями. Понимаю, Беларусь, Россия, но с Польшей плохие отношения. Словакия тоже получается плохая. Венгрия — премьера заменили. Был Орбан, теперь новый — тоже получается плохой. Румыния тоже нехорошая, потому что лицензирование вела. Все блокируют экспорт, импорт. И получается только одна Молдова вроде бы подходит, потому что она не предъявляет нам никаких претензий”, — подчеркнул политик.

По его словам, президенту не надо было персонально заниматься этой историей (с Польшей, — ред.), ведь в 2019 году избирался на принципиально иной идеологической базе. И, отметил политик, фактически "обманул своего избирателя, когда развернулся в другую сторону".

Парламентарий также напомнил, что Украина зависима от Польши. Двусторонний товарооборот, торгово-экономическое партнерство, убежище украинцев – это нужно учитывать и это, по мнению политика, должно быть прагматичным интересом Украины. По его словам, нельзя допускать "дипломатических ляпов", иначе Украина будет терять живые средства, международный рейтинг.

"Система международных экономических отношений и в целом международных отношений, современная система, она очень многоуровневая и многогранная. Есть Китай, Индия, Соединенные Штаты, Европейский Союз, есть много игроков, которые позволяют себе совсем другую политику. И они не принимают некоторые вещи", — убежден нардеп.

По его словам, нужно проводить встречи, находить точки соприкосновения и решать вопросы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какими решениями Польша может отреагировать на конфликт с Украиной по версии искусственного интеллекта.