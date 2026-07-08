Голова Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що пік напруги у відносинах з Польщею ще попереду. За його словами, до 11 липня, коли у Польщі відзначають Національний день пам'яті жертв Волинської трагедії, Варшава готується до низки "незрілих ескалаційних кроків". Україна не прийматиме ультиматумів, наголосив він. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, які саме кроки може зробити Польща.

Україна-Польща. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що найімовірніше, під "ескалаційними кроками" можуть матися на увазі жорсткі політичні заяви, символічні рішення парламенту чи державних органів, нові вимоги щодо історичних питань або тимчасове охолодження політичного діалогу. Поки немає підстав очікувати серйозних економічних чи військових наслідків. Найближчими днями риторика справді стане гострішою. Проте обидві сторони добре усвідомлюють стратегічну важливість співпраці в умовах війни. Саме тому після емоційного піку існують високі шанси на повернення до переговорів. Польща залишається одним із ключових партнерів України у сфері безпеки та логістики, а Київ також не зацікавлений у тривалому конфлікті.

Чат-бот Gemini припускає, що пік дипломатичної напруги припаде на період до 11 липня. Найбільш імовірними ескалаційними кроками Варшави можуть стати офіційні резолюції Сейму із жорстким засудженням української історичної політики, а також внесення поправок до звітів Європейського Союзу з вимогою врахувати історичні суперечки у євроінтеграційному треку України. Крім того, можливе тимчасове сповільнення або блокування окремих логістичних процесів на спільному кордоні. Проте критичної катастрофи у відносинах не відбудеться, адже обидві держави занадто залежні одна від одної у безпековій сфері. Після емоційного сплеску в липні неминуче розпочнеться період деескалації та повернення до прагматичного політичного діалогу і тихої дипломатії, оскільки спільна загроза з боку Росії змушує Варшаву та Київ діяти раціонально.

Чат-бот Deepseek зазначає, що, по-перше, це може бути офіційна блокада або суттєве уповільнення переговорного процесу щодо вступу України до ЄС. Польща має тут реальні важелі впливу. По-друге, не виключені односторонні дії на кшталт заборони в'їзду для українських чиновників чи посилення контролю на кордоні, що вдарить по економіці та логістиці військової допомоги. По-третє, ескалація може відбуватися на рівні публічних заяв та дипломатичних демаршів, які ще більше розпалять емоції в обох суспільствах. Варто зазначити, що все це відбувається на тлі значного скорочення військової допомоги від Польщі.

На думку більшості чат-ботів, серед можливих кроків — жорсткі заяви польських політиків, нові резолюції, посилення вимог щодо історичної пам'яті або інші політичні рішення, розраховані насамперед на внутрішню аудиторію. Водночас більшість оцінок сходяться на тому, що стратегічне партнерство Києва та Варшави збережеться, а після періоду емоційної напруги сторони, найімовірніше, повернуться до прагматичного діалогу.

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