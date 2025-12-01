logo_ukra

BTC/USD

86194

ETH/USD

2819.9

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.31

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика зовнішня політика Приєдналися Макрон та Стармер: Зеленський повідомив про важливу розмову з Віткоффом й Умєровим
commentss НОВИНИ Всі новини

Приєдналися Макрон та Стармер: Зеленський повідомив про важливу розмову з Віткоффом й Умєровим

Лідери України, Франції та Великої Британії обговорили перебіг переговорів із Рустемом Умєровим і Стівом Віткоффом

1 грудня 2025, 16:47
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Франції, повідомив про розмову із секретарем РНБО Рустемом Умєровим та спецпредставником президента США Стівом Віткоффом. 

Приєдналися Макрон та Стармер: Зеленський повідомив про важливу розмову з Віткоффом й Умєровим

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

До обговорення підсумків переговорів у Флориді приєдналися також французький президент Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. 

"Домовилися більше деталей обговорити особисто – команди узгодять графіки для можливих подальших контактів", — зазначив Зеленський у соцмережах.

Президент також повідомив про кількагодинну розмову із Емманюелем Макроном. З словами Зеленського, вони встигли оцінити дуже багато деталей.

"Найбільше уваги – перемовинам заради закінчення війни, гарантіям безпеки. Мир повинен стати дійсно надійним. Війна повинна закінчитись якнайшвидше. Від активності кожного лідера зараз багато залежить. Будемо сьогодні говорити з іншими лідерами також. Дякую!" — наголосив Зеленський. 

Як повідомляв портал "Коментарі", раніше президент Володимир Зеленський за результатами доповіді керівника української делегації на переговорах у США Рустема Умєрова заявив про "конструктив у розмові". При цьому він додав, що очікує на повну доповідь української команди при особистій зустрічі.   

Видання "Коментарі" також писало, що на переговорах української та американської делегацій, які пройшли у Флориді напередодні, сторонам поки що не вдалося остаточно узгодити проект майбутньої мирної угоди. За інформацією джерел, обговорення зосередилося не на раніше затвердженій у Женеві рамці, а на найскладніших та невирішених питаннях.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17082
Теги:

Новини

Всі новини