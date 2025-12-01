Зеленський після доповіді Умєрова підбив підсумок переговорів зі США: що змінилося

Глава української держави Володимир Зеленський за результатами доповіді керівника української делегації на переговорах у США Рустема Умєрова заявив про "конструктиву у розмові". Про це український лідер повідомив у себе в соцмережі.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Президент зазначив, що після завершення роботи команд в Америці глава української делегації Рустем Умеров доповів йому про основні параметри діалогу, акценти та деякі результати.

"Важливо, що є конструктив у розмові, і про всі питання на зустрічах говорили відверто та спрямовано на забезпечення суверенітету та національних інтересів України. Вдячний Америці, команді президента Трампа та президенту особисто за час, який так інтенсивно вкладається у визначення кроків для закінчення війни. Працюватимемо далі", – зазначив Зеленський.

При цьому він додав, що очікує на повну доповідь української команди при особистій зустрічі.

