Зеленський після доповіді Умєрова підбив підсумок переговорів зі США: що змінилося

Глава української держави Володимир Зеленський за результатами доповіді керівника української делегації на переговорах у США Рустема Умєрова заявив про "конструктиву у розмові". Про це український лідер повідомив у себе в соцмережі.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
Президент зазначив, що після завершення роботи команд в Америці глава української делегації Рустем Умеров доповів йому про основні параметри діалогу, акценти та деякі результати.
При цьому він додав, що очікує на повну доповідь української команди при особистій зустрічі.
Раніше "Коментарі" писали – на переговорах української та американської делегацій, які пройшли у Флориді напередодні, сторонам поки що не вдалося остаточно узгодити проект майбутньої мирної угоди. За інформацією джерела РБК-Україна, обговорення зосередилося не на раніше затвердженій у Женеві рамці, а на найскладніших та невирішених питаннях.