commentss НОВОСТИ Все новости

Присоединились Макрон и Стармер: Зеленский сообщил о важном разговоре с Виткоффом и Умеровым

Лидеры Украины, Франции и Великобритании обсудили ход переговоров с Рустемом Умеровым и Стивом Виткоффом

1 декабря 2025, 16:47
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с визитом во Франции, сообщил о разговоре с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом.

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

К обсуждению итогов переговоров во Флориде присоединились также французский президент Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

"Договорилось больше деталей обсудить лично – команды согласуют графики для возможных дальнейших контактов", — отметил Зеленский в соцсетях.

Президент также сообщил о многочасовом разговоре с Эмманюэлем Макроном. По словам Зеленского, они успели оценить множество деталей.

"Наибольшее внимание – переговорам ради окончания войны, гарантиям безопасности. Мир должен стать действительно надежным. Война должна закончиться как можно быстрее. От активности каждого лидера сейчас многое зависит. Будем сегодня говорить с другими лидерами тоже. Спасибо!" – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее президент Владимир Зеленский по результатам доклада руководителя украинской делегации на переговорах в США Рустема Умерова заявил о "конструктиве в разговоре". При этом он добавил, что ожидает полного доклада украинской команды при личной встрече.

Издание "Комментарии" также писало, что на прошедших во Флориде накануне переговорах украинской и американской делегаций сторонам пока не удалось окончательно согласовать проект будущего мирного соглашения. По информации источников, обсуждение сосредоточилось не на ранее утвержденной в Женеве рамке, а на сложных и нерешенных вопросах.



Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17082
