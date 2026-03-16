Президент України Зеленський здійснить візит до Іспанії напередодні саміту ЄС

Президент України Володимир Зеленський у середу, 18 березня, планує здійснити візит до Іспанії.

Зеленський 18 березня відвідає Іспанію

Як передають "Коментарі", про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на іспанське агентство EFE та джерела в уряді країни.

Очікується, що глава Української держави проведе переговори з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Зустріч має відбутися у його офіційній резиденції – палаці Монклоа у Мадриді.

Це стане четвертим візитом Володимира Зеленського до Іспанії від початку повномасштабної війни Росії проти України.

Візит українського президента відбудеться напередодні саміту Європейської ради, який проходитиме у Брюсселі 19–20 березня. На цей захід також запросили Володимира Зеленського.

За інформацією європейських ЗМІ, на зустрічі лідерів ЄС обговорюватимуть подальшу підтримку України. Зокрема, очікується дискусія щодо виділення Києву фінансової допомоги обсягом 90 млрд євро.

Європейські партнери також сподіваються переконати Угорщину та Словаччину підтримати відповідне рішення.

