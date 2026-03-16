Стармер анонсував зустріч із Зеленським і закликав не допустити вигоди для Путіна

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що найближчим часом проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Прем'єр Британії Стармер заявив про майбутню зустріч із Зеленським

Як передають "Коментарі", про це повідомляє Європейська правда.

Про майбутні переговори британський прем’єр повідомив 16 березня під час брифінгу, присвяченого ситуації на Близькому Сході.

За словами Стармера, підтримка України залишається одним із ключових пріоритетів для союзників.

"Сьогодні вранці я зустрічався з прем’єром Канади Карні, і невдовзі зустрінуся з президентом Зеленським. Тому що життєво важливо, аби ми далі зосереджувалися на підтримці України", – зазначив він.

Британський прем’єр також наголосив, що ескалація війни на Близькому Сході не повинна відволікати міжнародну спільноту від допомоги Україні.

"Не можна, щоб війна у Перській затоці дала переваги Путіну", – підкреслив Стармер.

