Президент Украины Зеленский совершит визит в Испанию накануне саммита ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 18 марта, планирует посетить Испанию.

Зеленский 18 марта посетит Испанию

Как передают " Комментарии ", об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на испанское агентство EFE и источники в правительстве страны.

Ожидается, что глава украинского государства проведет переговоры с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Встреча должна пройти в его официальной резиденции – дворце Монклоа в Мадриде.

Это станет четвертым визитом Владимира Зеленского в Испанию с начала полномасштабной войны России против Украины.

Визит украинского президента состоится накануне саммита Европейского совета, который пройдет в Брюсселе 19-20 марта. На это мероприятие также был приглашен Владимир Зеленский.

По информации европейских СМИ, на встрече лидеров ЕС будут обсуждаться дальнейшая поддержка Украины. В частности, ожидается дискуссия по выделению Киеву финансовой помощи в размере 90 млрд евро.

Европейские партнеры также надеются убедить Венгрию и Словакию поддержать соответствующее решение.

