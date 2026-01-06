Повинні проходити військову службу: Мерц різко висловився про українських чоловіків у Європі

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зробив різку заяву про українських чоловіків, які під час війни виїжджають за кордон.

За його словами, українські військовозобов’язані чоловіки не мають їхати до ЄС, а повинні проходити військову службу в Україні.

"Я звернувся до Зеленського, щоб він це вирішив", — сказав німецький канцлер після зустрічі лідерів країн Коаліції охочих у Парижі.

Разом з тим Мерц запевнив, що Німеччина й надалі робитиме свій внесок у допомогу Україні — політичний, фінансовий та військовий.

"Це може включати, наприклад, розміщення військ для України на сусідній території НАТО після укладення перемир'я", — сказав канцлер.

При цьому Фрідріх Мерц звернув увагу на те, що формат і обсяг німецького внеску в гарантії безпеки для України мають бути затверджені німецьким урядом та Бундестагом після того, як буде встановлено всі умови.

"Від себе і від імені Федерального уряду хочу сказати: ми принципово нічого не виключаємо", — наголосив Мерц.

За його словами, в рамках гарантій безпеки необхідне поєднання двох підходів — розміщення військ в Україні та розміщення додаткових військ у сусідніх з Україною державах, які можуть бути задіяні в разі нової агресії з боку Росії.

"Йдеться про військову підтримку миру і свобод у всій Європі. Йдеться про тривале збереження політичного порядку миру і свободи на всьому європейському континенті. Ми його завжди захищали", — додав Мерц.

