Должны проходить военную службу: Мерц резко высказался об украинских мужчинах в Европе

Канцлер Германии Фридрих Мерц сделал резкое заявление об украинских мужчинах, во время войны выезжающих за границу.

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

По его словам, украинские военнообязанные мужчины не должны уезжать в ЕС, а должны проходить военную службу в Украине.

"Я обратился к Зеленскому, чтобы он это решил", — сказал немецкий канцлер после встречи лидеров стран Коалиции желающих в Париже.

Вместе с тем Мерц заверил, что Германия и дальше будет вносить свой вклад в помощь Украине — политический, финансовый и военный.

"Это может включать, например, размещение войск для Украины на соседней территории НАТО после заключения перемирия", – сказал канцлер.

При этом Фридрих Мерц обратил внимание, что формат и объем немецкого вклада в гарантии безопасности для Украины должны быть утверждены немецким правительством и Бундестагом после того, как будут установлены все условия.

"От себя и от имени Федерального правительства хочу сказать: мы принципиально ничего не исключаем", – подчеркнул Мерц.

По его словам, в рамках гарантий безопасности необходимо сочетание двух подходов – размещение войск в Украине и размещение дополнительных войск в соседних с Украиной государствах, которые могут быть задействованы в случае новой агрессии со стороны России.

"Речь идет о военной поддержке мира и свобод во всей Европе. Речь идет о длительном сохранении политического порядка мира и свободы на всем европейском континенте. Мы его всегда защищали", – добавил Мерц.

Как сообщал портал "Комментарии", в Париже после встречи лидеров стран Коалиции желающих президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, а также премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерениях по развертыванию многонациональных сил в Украине после завершения войны.