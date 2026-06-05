Посол України в США “засвітила” брендові сережки: скільки коштує обновка Стефанишиної

Українські чиновники особливо за кордоном привертають увагу українців, адже вони представляють Україну на міжнародній арені. Деякі українські посадовиці вже потрапили в скандал через недотримання протоколу.

Ольга Стефанишина. Фото з відкритих джерел

Блогерка Harley Quinn, хто пильно стежить за обновками гардероба українських політиків, депутатів різних рівнів, посадовців, навіть за кордоном, розповіла про обновку посла України в США Ольги Стефанишиної.

“Посол України в США Ольга Стефанишина дійшла перукарні та купила нові сережки. На ньому американський бренд Kendra Scott. Вартість таких — 80 дол.”, — написала блогерка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що гардероб Першої леді України Олени Зеленської завжди викликав особливу увагу. Російська пропаганда писала про захмарну вартість одягу, який Зеленська купує державним коштом. І хоча Перша леді спростовувала цю інформацію, вартість прикрас, які вона обрала для візиту до США, приголомшує.

Блогерка Harley Quinn повідомила, що Перша леді Олена Зеленська приїхала до США у сережках від Guzema. Вартість — 119 800 грн.

Щодо інших прикрас та одягу блогерка відмічала сережки від Gunia вартістю 368 євро. Писала про вишиванку від бренду Gunia, виконану на індивідуальне замовлення. “Орієнтовна вартість виробу — 8 200 грн”, — написала блогерка. Від Guzema у Зеленської раніше бачили брошку, яка у 2021 році коштувала 24900 грн.

Пізніше Зеленська “засвітила” брендові кросівки — вартість здивувала. Блогерка розповіла, що Перша леді Олена Зеленська — на стилі в кросівках Adidas. Такі зараз можна купити за акцією за 3 749 гривень.



