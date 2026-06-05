Посол Украины в США "засветила" брендовые серьги: сколько стоит обновка Стефанишиной

Украинские чиновники особенно за границей привлекают внимание украинцев, ведь они представляют Украину на международной арене. Некоторые украинские должностные лица уже попали в скандал из-за несоблюдения протокола.

Ольга Стефанишина. Фото из открытых источников

Блогер Harley Quinn, кто пристально следит за обновками гардероба украинских политиков, депутатов разных уровней, чиновников, даже за рубежом, рассказала об обновке посла Украины в США Ольги Стефанишиной.

"Посол Украины в США Ольга Стефанишина пришла к парикмахерской и купила новые серьги. На нем американский бренд Kendra Scott. Стоимость таких — 80 долл.", — написала блогер.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что гардероб Первой леди Украины Елены Зеленской всегда вызывал особое внимание. Российская пропаганда писала о заоблачной стоимости одежды, которую Зеленская покупает за государственный счет. И хотя Первая леди опровергала эту информацию, стоимость украшений, которые она выбрала для визита в США, ошеломляет.

Блогер Harley Quinn сообщила, что Первая леди Елена Зеленская приехала в США в серьгах от Guzema. Стоимость – 119 800 грн.

Относительно других украшений и одежды блогер отмечала серьги от Gunia стоимостью 368 евро. Писала о вышиванке от бренда Gunia, выполненной по индивидуальному заказу. "Ориентировочная стоимость изделия – 8 200 грн", — написала блогер. От Guzema в Зеленской раньше видели брошь, которая в 2021 году стоила 24900 грн.

Позже Зеленская "засветила" брендовые кроссовки – стоимость удивила. Блогер рассказала, что Первая леди Елена Зеленская – на стиле в кроссовках Adidas. Такие сейчас можно купить по акции за 3749 гривен.



