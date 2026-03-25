Зеленська в США засвітила брендові сережки: вартість прикраси вражає

Гардероб Першої леді України Олени Зеленської завжди викликав особливу увагу. Російська пропаганда писала про захмарну вартість одягу, який Зеленська купую державним коштом. І хоча Перша леді спростовувала цю інформацію, вартість прикрас, які вона обрала для візиту до США, приголомшує.

Олена Зеленська. Фото з відкритих джерел

Блогерка Harley Quinn повідомила, що Перша леді Олена Зеленська приїхала до США у сережках від Guzema. Вартість — 119 800 грн.

Щодо інших прикрас та одягу блогерка відмічала сережки від Gunia вартістю 368 євро. Писала про вишиванку від бренду Gunia, виконану на індивідуальне замовлення.

“Орієнтовна вартість виробу — 8 200 грн”, — написала блогерка.

Від Guzema у Зеленської раніше бачили брошку, яка у 2021 році коштувала 24900 грн.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у січні 2025 року в мережі з'явилася інформація, що перша леді України нібито відпочиває на гірськолижному курорті Санкт-Моріц у Швейцарії.

У Центрі протидії дезінформації розповіли, що відповідну інформацію з відеозаписом поширив один із колишніх народних депутатів України.

“Жодних доказів на підтвердження цієї інформації колишній український нардеп не надав. У поширеному ним відео видно лише декількох невідомих осіб, які сідають у кортеж. Жодних чітких ознак, за якими можна було б ідентифікувати Першу леді або будь-кого з її оточення, на відео немає”, — йдеться у повідомленні.

Також у Центрі зазначили, що навіть сам автор допису вказує, що це лише припущення.

У ЦПД наголосили, що подібні інформаційні вкиди спрямовані на дискредитацію Президента України та його родини.



