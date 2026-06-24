Помилка Зеленського: Гончаренко назвав відмову від візиту до Гданська кроком до загострення з Польщею

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Недилько Ксения
Рішення Президента України Володимира Зеленського скасувати свій візит до польського Гданська стало стратегічною помилкою, яка лише поглибила напругу між країнами. Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко, наголосивши на необхідності термінового пошуку дипломатичного компромісу з Варшавою.
Володимир Зеленський і Кароль Навроцький. Фото: колаж порталу "Коментарі"
Парламентар зазначив, що висловив свої міркування провідному польському виданню ще до того, як ситуація набула розголосу.
Гончаренко визнав, що дії польської сторони, зокрема заяви президента Інституту національної пам’яті Кароля Навроцького, підлили оливи у вогонь. Водночас він вважає, що присвоєння українській військовій частині імені "Героїв УПА" стало лише формальним зачіпкою для Варшави.
На думку нардепа, єдиним правильним орієнтиром для розв'язання цієї кризи є формула примирення, яку свого часу озвучив Папа Римський. Постійні взаємні звинувачення у трагедіях минулого століття блокують розвиток обох держав.
Депутат наголосив, що замість історичних образ лідери країн мають зосередитися на розвитку транспортного сполучення між Києвом і Варшавою, спільних економічних та геополітичних союзах. Саме тому особиста присутність Зеленського у Польщі була критично важливою.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українсько-польські відносини переживають чергове серйозне випробування на міцність. Публічний та кулуарний політичний конфлікт між Президентом України Володимиром Зеленським та польським керівництвом в особі Кароля Навроцького знову поставив під удар найменш захищену категорію — мільйони українських мігрантів та біженців, які знайшли прихисток у сусідній країні.