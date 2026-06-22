Майбутнє біженців під загрозою: які наслідки конфлікту між Києвом та Варшавою

Українсько-польські відносини переживають чергове серйозне випробування на міцність. Публічний та кулуарний політичний конфлікт між Президентом України Володимиром Зеленським та польським керівництвом в особі Кароля Навроцького знову поставив під удар найменш захищену категорію — мільйони українських мігрантів та біженців, які знайшли прихисток у сусідній країні. Поки дипломати шукають компроміси, а політологи сперечаються про мотиви лідерів, редакція порталу "Коментарі" звернулася до передових технологій.

Володимир Зеленський і Кароль Навроцький. Фото: колаж порталу "Коментарі"

Ми залучили провідні мобільні моделі штучного інтелекту — Gemini від Google та ChatGPT від OpenAI, аби вони проаналізували масив останніх даних та змоделювали ймовірні сценарії розвитку подій. Чи чекає на українців масове скорочення соціальних програм, які обмеження на проживання прогнозують алгоритми та чи здатні політичні амбіції повністю закрити кордон між державами — читайте у нашому ексклюзивному матеріалі.

ChatGPT від OpenAI

Якщо дивитися на ситуацію як політичний аналітик, то я не очікую ані масових депортацій українців з Польщі, ані різкого "вигнання" біженців. Найімовірніший сценарій — поступове згортання пільг і перехід від моделі "екстреної допомоги" до моделі "звичайної міграції". Саме в цьому напрямку вже рухається польська влада.

Напруга між Києвом і Варшавою сьогодні значною мірою пов'язана з історичними питаннями, внутрішньою політикою Польщі та конкуренцією за голоси виборців. Однак польська економіка залишається залежною від українських працівників. За різними оцінками, сотні тисяч українців працюють у польському бізнесі, логістиці, будівництві та сфері послуг. Тому польський уряд навряд чи піде на кроки, які створять дефіцит робочої сили.

Найближчим часом українців у Польщі, швидше за все, очікують: менше соціальних привілеїв і спеціальних програм; жорсткіший контроль документів та легальності перебування; більша прив'язка допомоги до працевлаштування; поступове переведення українців на загальні правила для іноземців.

Для сімей з дітьми ситуація буде відносно стабільною. Польща поки що не демонструє намірів скасовувати базові виплати на дітей, доступ до освіти чи право на працю для тих, хто перебуває легально.

Мій прогноз на найближчі 12–18 місяців такий: близько 60–70% українців, які вже інтегрувалися в польське суспільство, залишаться в Польщі; частина людей переїде до інших країн ЄС, де умови будуть виглядати привабливішими; повернення до України буде поступовим і залежатиме насамперед від безпекової ситуації, а не від політики Варшави; антипольська чи антиукраїнська риторика в політиці періодично загострюватиметься, але практичні рішення будуть значно м'якшими за передвиборчі заяви. Тобто для пересічного українця в Польщі головний ризик найближчого часу — не виселення, а зменшення обсягу пільг і необхідність дедалі більше покладатися на власну роботу та легальний статус.

Gemini від Google

Якщо аналізувати ситуацію тверезо та без зайвих емоцій, то на тлі політичної напруги між Варшавою та Києвом ми спостерігаємо закономірний і цілком прогнозований етап — перехід від екстреної гуманітарної допомоги до жорсткої прагматичної інтеграції. ​Політичні суперечки лідерів та загострення в медіа не означають, що українців почнуть масово депортувати. Проте "золотий вік" безумовних преференцій офіційно завершився.

Варшава перевела питання біженців з площини "солідарності" у площину "економічної доцільності та внутрішньої безпеки". ​Ось мій експертний прогноз щодо того, як складатимуться справи найближчим часом. ​

1. Юридична легалізація: курс на індивідуальну відповідальність ​

Тимчасовий захист (статус PESEL UKR) гарантовано продовжено до 4 березня 2027 року. Тобто базове право перебувати в країні ніхто не забирає. Однак правила гри суттєво змінилися: ​

Скасування Спецзакону: З березня 2026 року екстрений спецрежим скасовано, а українців перевели під дію загального системного законодавства Польщі про захист іноземців. ​

Жорсткі дедлайни: Для новоприбулих термін реєстрації PESEL UKR скоротили всього до 30 днів від моменту в'їзду. Ті, хто реєструвався без закордонного паспорта (на підставі внутрішніх документів або декларацій), зобов'язані підтвердити особу чинним проїзним документом до 31 серпня 2026 року, інакше статус анулюють.

​Картки CUKR: Польща стимулює довгострокову міграцію через нові трирічні картки побиту CUKR для тих, хто безперервно перебуває в країні понад 365 днів та інтегрувався в економіку.

​2. Скорочення "безкоштовних" соціальних благ ​

Епоха беззастережних виплат закінчилася. Вся соціальна допомога тепер міцно прив'язана до економічної та соціальної активності: ​

Програма 800+: Виплати на дітей тепер жорстко залежать від того, чи відвідують діти польські школи, та від професійної активності батьків (це перевіряється щомісяця). Ті, хто просто живе на допомогу і не працює, її втрачають. ​

Колективне житло: Пільговий період для проживання у центрах розміщення діє до 30 червня 2026 року. Після цієї дати право на безкоштовний дах над головою залишать виключно за вразливими категоріями (люди з інвалідністю, пенсіонери). Навіть самотні батьки з трьома дітьми більше не підпадають під автоматичне безкоштовне утримання.

​Медицина: Доступ до безкоштовної системи охорони здоров'я (NFZ) тепер напряму залежить від офіційного працевлаштування та сплати податкових внесків (ZUS), за винятком екстрених випадків чи вагітності. ​

3. Ринок праці: попит залишається, але умови загальні

​Польська економіка все ще критично залежить від української робочої сили, тому офіційне працевлаштування залишається максимально спрощеним (навіть без PESEL UKR можна працювати без додаткових дозволів найближчі 3 роки). Водночас можливості ведення бізнесу для українців поступово прирівнюють до загальних правил для іноземців із третіх країн, прибираючи колишні податкові та реєстраційні поблажки. ​

Резюме ШІ: Найближчим часом ми побачимо чітке розшарування української громади в Польщі. Ті, хто адаптувався, вивчив мову, офіційно працює, платить податки та віддав дітей до польських шкіл, майже не відчують політичних коливань — Варшава зацікавлена в їхній довгостроковій асиміляції. Натомість для осіб, які розраховували на пасивну соціальну підтримку або перебувають у "сірій" зоні зайнятості, умови стануть критично важкими, що стимулюватиме їх або до повернення в Україну, або до міграції далі на Захід (наприклад, до Німеччини).