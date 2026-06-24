Ошибка Зеленского: Гончаренко назвал отказ от визита в Гданьск шагом к обострению с Польшей

Решение Президента Украины Владимира Зеленского отменить свой визит в польский Гданьск стало стратегической ошибкой, которая лишь усугубила напряжение между странами. Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко, отметив необходимость срочного поиска дипломатического компромисса с Варшавой.

Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий. Фото: коллаж портала "Комментарии"

Парламентарий отметил, что высказал свои соображения ведущему польскому изданию еще до того, как ситуация получила огласку.

"Еще до того, как стало известно, что он не едет", — заметил нардеп, — "я дал интервью Rzeczpospolita, где объяснил свою позицию по поводу польско-украинского конфликта".

Гончаренко признал, что действия польской стороны, в частности, заявления президента Института национальной памяти Кароля Навроцкого, подлили масла в огонь. В то же время, он считает, что присвоение украинской воинской части имени "Героев УПА" стало лишь формальной зацепкой для Варшавы.

"У Польши свой взгляд на УПА", — подчеркнул политик, указывая на кардинальную разницу в восприятии общей истории, — "и я это понимаю. Но для украинцев УПА это герои, которые боролись за независимость".

По мнению нардепа, единственным правильным ориентиром для разрешения этого кризиса является формула примирения, которую в свое время озвучил Папа Римский. Постоянные обвинения в трагедиях прошлого века блокируют развитие обоих государств.

"Нам следует прислушаться к словам Иоанна Павла II", — призвал Гончаренко, настаивая на необходимости взаимного всепрощения. – "Нельзя вечно спорить о том, кто кого и сколько убивал десятилетие назад – это путь в никуда".

Депутат подчеркнул, что вместо исторических обид лидеры стран должны сосредоточиться на развитии транспортного сообщения между Киевом и Варшавой, совместных экономических и геополитических союзах. Именно поэтому личное присутствие Зеленского в Польше было критически важным.

"Именно поэтому Зеленский должен был ехать в Гданьск", — резюмировал Гончаренко, раскритиковав отсутствие прямого диалога. — Надо было ехать, разговаривать, искать аргументы. Это нелегко, но необходимо".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинско-польские отношения переживают очередное серьезное испытание на прочность. Публичный и кулуарный политический конфликт между Президентом Украины Владимиром Зеленским и польским руководством в лице Кароля Навроцкого снова поставил под удар наименее защищенную категорию — миллионы украинских мигрантов и беженцев, нашедших убежище в соседней стране.