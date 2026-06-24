Ошибка Зеленского: Гончаренко назвал отказ от визита в Гданьск шагом к обострению с Польшей

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Недилько Ксения
Решение Президента Украины Владимира Зеленского отменить свой визит в польский Гданьск стало стратегической ошибкой, которая лишь усугубила напряжение между странами. Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко, отметив необходимость срочного поиска дипломатического компромисса с Варшавой.
Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий. Фото: коллаж портала "Комментарии"
Парламентарий отметил, что высказал свои соображения ведущему польскому изданию еще до того, как ситуация получила огласку.
Гончаренко признал, что действия польской стороны, в частности, заявления президента Института национальной памяти Кароля Навроцкого, подлили масла в огонь. В то же время, он считает, что присвоение украинской воинской части имени "Героев УПА" стало лишь формальной зацепкой для Варшавы.
По мнению нардепа, единственным правильным ориентиром для разрешения этого кризиса является формула примирения, которую в свое время озвучил Папа Римский. Постоянные обвинения в трагедиях прошлого века блокируют развитие обоих государств.
Депутат подчеркнул, что вместо исторических обид лидеры стран должны сосредоточиться на развитии транспортного сообщения между Киевом и Варшавой, совместных экономических и геополитических союзах. Именно поэтому личное присутствие Зеленского в Польше было критически важным.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинско-польские отношения переживают очередное серьезное испытание на прочность. Публичный и кулуарный политический конфликт между Президентом Украины Владимиром Зеленским и польским руководством в лице Кароля Навроцкого снова поставил под удар наименее защищенную категорию — миллионы украинских мигрантов и беженцев, нашедших убежище в соседней стране.