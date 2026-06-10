В МЗС України поставили Польщі одне питання через скандал з УПА

Україна та Польща не повинні дозволити історичним конфліктам зруйнувати стратегічне партнерство, яке має ключове значення для обох держав під час війни. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ України на тлі загострення скандалу навколо теми УПА з боку Варшави.

Речник МЗС України Георгій Тихий. Фото з відкритих джерел

Речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу зауважив, що попри складну історію, Польща залишається одним з найважливіших союзників України, який підтримує Київ від перших днів повномасштабного вторгнення Росії.

У МЗС підкреслили, що за останні півтора року обидві країни зробили значні кроки назустріч одна одній: відновили пошуково-ексгумаційні роботи, а також відновили діяльність Конгресу істориків України та Польщі після тривалої паузи.

"Питання, що ми шукаємо в минулому? Якщо шукаємо приводів для роз'єднання — повірте, ми їх знайдемо. Якщо шукаємо приводи для об'єднання протистояння спільному ворогу сьогодні — ми їх теж знайдемо. Ми хотіли б концентруватися, звісно, на другій частині", — сказав Тихий.

Він також додав, що подібні суперечки вигідні насамперед Росії, яка зацікавлена у послабленні єдності між Києвом і Варшавою.

Заява МЗС пролунала на тлі скандалу в Польщі, після рішення президента України Володимира Зеленського щодо присвоєння підрозділу ЗСУ імені героїв УПА. Це викликало різку реакцію в Польщі, де частина політиків розцінила крок як політично чутливий. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив про намір забрати в Зеленського найвищу нагороду країни Орден Білого орла.

Водночас прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав сторони до прямих переговорів, наголосивши, що емоції не повинні руйнувати солідарність двох країн на тлі російської агресії. У Європейській комісії нагадали, що двосторонні суперечки не мають впливати на євроінтеграційний шлях України, який залишається одним із ключових пріоритетів Брюсселя.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Україна відповіла Польщі через скандал з підрозділом названих в честь героїв УПА.