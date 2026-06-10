В МИД Украины задали Польше один вопрос из-за скандала с УПА

Украина и Польша не должны разрешить историческим конфликтам разрушить стратегическое партнерство, которое имеет ключевое значение для обоих государств во время войны. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины на фоне обострения скандала по теме УПА со стороны Варшавы.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото из открытых источников

Представитель МИД Георгий Тихий во время брифинга отметил, что, несмотря на сложную историю, Польша остается одним из важнейших союзников Украины, который поддерживает Киев с первых дней полномасштабного вторжения России.

В МИДе подчеркнули, что за последние полтора года обе страны сделали значительные шаги навстречу друг другу: возобновили поисково-эксгумационные работы, а также возобновили деятельность Конгресса историков Украины и Польши после длительной паузы.

"Вопрос, что мы ищем в прошлом? Если ищем поводов для разъединения – поверьте, мы их найдем. Если ищем поводы для объединения противостояния общему врагу сегодня – мы их тоже найдем. Мы хотели бы концентрироваться, конечно, на второй части", — сказал Тихий.

Он также добавил, что подобные споры выгодны, прежде всего, России, которая заинтересована в ослаблении единства между Киевом и Варшавой.

Заявление МИД прозвучало на фоне скандала в Польше после решения президента Украины Владимира Зеленского о присвоении подразделения ВСУ имени героев УПА. Это вызвало резкую реакцию в Польше, где часть политиков расценила шаг как политически чувствительный. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о намерении забрать у Зеленского высшую награду страны Орден Белого орла.

В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск призвал стороны к прямым переговорам, подчеркнув, что эмоции не должны разрушать солидарность двух стран на фоне российской агрессии. В Европейской комиссии напомнили, что двусторонние споры не влияют на евроинтеграционный путь Украины, который остается одним из ключевых приоритетов Брюсселя.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина ответила Польше из-за скандала с подразделением названных в честь героев УПА.