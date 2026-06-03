Україна відповіла Польщі через скандал з підрозділом "Героїв УПА"

Загострення у відносинах між Україною та Польщею через рішення про присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА" не приносить користі жодній зі сторін. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи реакцію Варшави.

Україна відреагувала на претензії Польщі через підрозділ імені "Героїв УПА"

Андрій Сибіга у Facebook заявив, що українська сторона протягом останніх років намагалася вибудувати конструктивний діалог із Польщею, зокрема у питаннях складної історичної пам’яті. За його словами, було відновлено пошукові роботи та ексгумації, проведено перепоховання жертв і запущено наукові дискусії між істориками.

Міністр підкреслив, що саме такий підхід заснований на фактах, архівах і фахових дослідженнях дозволив знизити рівень політичної напруги. Сибіга застеріг, що повернення до емоційної риторики та взаємних звинувачень може нашкодити як Україні, так і Польщі, особливо в умовах російської загрози для Європи.

"І це абсолютно правильний підхід взаємної поваги, визнання та чесності. Не можна підважувати його та розкручувати маховик ненависті. Тим більше в умовах, коли над усіма нами — українцями, поляками, іншими європейцями — знову нависає загроза з боку нашого споконвічного ворога, Росії", — пише Сибіга.

Окремо глава МЗС підкреслив, що рішення про найменування підрозділу ухвалювали українські військові, і воно не мало на меті жодних антипольських сигналів. За його словами, йшлося про вшанування історичних постатей, які боролися проти імперського та тоталітарного режимів.

"Назва підрозділу була вибором наших військових. Наші захисники заслуговують на безумовну повагу. Сьогодні саме вони, ціною свого здоровʼя і часто життя тримають лінію фронту та захисту всієї Європи від російської загрози. І платять за це найвищу ціну. Я точно знаю, що наші військові навіть близько не мали нічого антипольського на думці. Для них йшлося про вшанування тих, хто так само багато років тому боровся проти імперської Москви, більшовицько-комуністичної окупації та репресій", — зауважив міністр.

У підсумку Сибіга подякував Польщі за підтримку України під час війни та закликав до взаєморозуміння та відкритості.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що експрезидент Польщі Анджей Дуда вперше втрутився у скандал з орденом і героями УПА та заявив, що "поведінка Зеленського змінилася".

Також "Коментарі" писали, що у Польщі вимагають блокувати вступ України до ЄС.