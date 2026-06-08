Після скандалу Зеленський змінив маршрут закордонних поїздок: чому більше не літає через Польщу

Президент України Володимир Зеленський 7 червня прибув з візитом до Великої Британії. Однак цього разу український лідер скористався незвичним маршрутом для міжнародної поїздки. Замість традиційного вильоту з польського аеропорту Жешув президентський борт прямував через столицю Молдови — Кишинів.

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента України

Як видно з сервісу FlightAware, який відстежує рух літаків у режимі реального часу, президентський борт вранці 7 червня здійснив переліт з польського Жешува до Кишинева, а вже звідти вирушив до Лондона.

Протягом останніх років аеропорт Ясьонка поблизу Жешува був головним логістичним вузлом для початку закордонних поїздок українського керівництва. Саме через нього після початку повномасштабного вторгнення Росії проходила більшість міжнародних візитів президента України, урядових делегацій та дипломатичних місій.

Маршрут польоту Зеленського в Британію

Наразі офіційних пояснень щодо зміни маршруту немає. Українська влада не коментувала, чому для нинішньої поїздки було обрано аеропорт Кишинева. Однак рішення відбулося на тлі чергового загострення між Києвом і Варшавою щодо історичної пам’яті.

У Польщі виник скандал через присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій України почесного найменування на честь героїв УПА. Ця тема викликала критику з боку частини польських політиків. Зокрема, президент Польщі Кароль Навроцький заявив про намір порушити питання щодо позбавлення Зеленського ордена Білого орла — найвищої державної нагороди Польщі. Водночас у Києві наголошують на важливості збереження стратегічного партнерства між двома країнами. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга раніше заявив, що будь-яке загострення у відносинах між Україною та Польщею не відповідає інтересам ані українців, ані поляків.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що експрезидент Польщі Анджей Дуда вперше втрутився у скандал з орденом і героями УПА та заявив про зміни у поведінці Зеленського.