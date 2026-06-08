После скандала Зеленский изменил маршрут заграничных поездок: почему больше не летает через Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский 7 июня прибыл с визитом в Великобританию. Однако в этот раз украинский лидер воспользовался необычным маршрутом для международной поездки. Вместо традиционного вылета из польского аэропорта Жешув президентский борт следовал через столицу Молдовы – Кишинев.

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины

Как видно из сервиса FlightAware, отслеживающего движение самолетов в режиме реального времени, президентский борт утром 7 июня совершил перелет из польского Жешува в Кишинев, а уже оттуда отправился в Лондон.

В последние годы аэропорт Ясенка близ Жешува был главным логистическим узлом для начала зарубежных поездок украинского руководства. Именно через него после начала полномасштабного вторжения России проходило большинство международных визитов президента Украины, правительственных делегаций и дипломатических миссий.

Маршрут полета Зеленского в Британию

Пока официальных объяснений по изменению маршрута нет. Украинские власти не комментировали, почему для нынешней поездки был избран аэропорт Кишинева. Однако решение состоялось на фоне очередного обострения между Киевом и Варшавой по поводу исторической памяти.

В Польше возник скандал из-за присвоения одному из подразделений Сил специальных операций Украины почетного наименования в честь героев УПА. Эта тема вызвала критику со стороны польских политиков. В частности, президент Польши Кароль Навроцкий заявил о намерении поднять вопрос о лишении Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды Польши. В то же время в Киеве отмечают важность сохранения стратегического партнерства между двумя странами. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ранее заявил, что любое обострение в отношениях между Украиной и Польшей не отвечает интересам ни украинцев, ни поляков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что экс-президент Польши Анджей Дуда впервые вмешался в скандал с орденом и героями УПА и заявил об изменениях в поведении Зеленского.