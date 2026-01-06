Подписан важный документ о размещении иностранных войск в Украине: что известно

В Париже после встречи лидеров стран Коалиции желающих президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, а также премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерениях по развертыванию многонациональных сил в Украине после завершения войны.

Подписание декларации. Фото: скриншот

По словам французского лидера, при штабе Коалиции будет создан координационный центр для оперативного сотрудничества с Украиной. Макрон также сообщил, что на саммите Коалиции желающих были согласованы механизмы мониторинга режима прекращения огня. Их будут обеспечивать Соединенные Штаты Америки.

В то же время, Макрон подчеркнул, что первой линией сдерживания возможной повторной российской агрессии станут украинские Вооруженные силы численностью в 800 тысяч. Западные партнеры обязуются обеспечить поддержку украинской армии.

"Иностранные силы из стран Коалиции желающих будут развернуты на земле, в воздухе и на море для гарантирования соблюдения прекращения огня — они будут размещены вдали от линии контакта", — добавил Макрон.

По словам украинского президента, подписанные в Париже документы являются сигналом о серьезности намерений Европы и всей Коалиции работать ради реальной безопасности. Эти решения усиливают дальнейшую юридическую работу в странах с парламентами, чтобы в случае успеха дипломатии была полная готовность к развертыванию сил.

Зеленский подчеркнул, что уже определено, какие страны готовы брать лидерство по безопасности на земле, в небе, на море и в восстановлении Украины. Договорено также о том, какие силы нужны и как они будут руководствоваться и финансироваться, а также как будет проходить мониторинг.

Ключевым элементом, по словам Зеленского, остаются Вооруженные силы Украины, на основе которых будут работать все другие механизмы безопасности. Президент подчеркнул, что военные Украины, Франции и Британии уже подробно проработали вопросы размещения, количества сил и необходимых видов вооружения.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Владимир Зеленский в Париже встретился с французским лидером Эмманюэлем Макроном. Кроме того, глава государства анонсировал "важные политические шаги" в результате встречи Коалиции желающих во Франции.